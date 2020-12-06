8歲女童不幸葬身遶境火燒車 進香團廟方今前往慰問

高雄市8歲鄭姓女童昨與父親前往台南市白河區參與進香遶境活動不幸於火燒車中喪生，彌陀三千宮副主委兼舊港里長吳風慶表示，廟方遶境前已將安全考慮第一，沒想還是發生意外，事故發生後廟方協助將大體運回橋頭殯儀館安置，今天晚間前往慰問，期望求得女童家屬諒解，並將全力協助後續處理。

據了解，當時包含女童及女童父親共5人坐在有棚架的炮車車斗，炮車突然引起大火，車上乘客及駕駛緊急跳車逃生，3人遭燙傷1人送醫救治，車斗燃起大火時女童卻沒有下車，因而喪命，女童父親在車後哭喊「我女兒還在車上」。

台南地檢昨下午完成女童相驗及勘驗車輛，女童死因為意外，大面積燒灼傷死亡，案發時的起火原因還有待進一步鑑定。