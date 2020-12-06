8歲女童不幸葬身遶境火燒車 進香團廟方今前往慰問
高雄市8歲鄭姓女童昨與父親前往台南市白河區參與進香遶境活動不幸於火燒車中喪生，彌陀三千宮副主委兼舊港里長吳風慶表示，廟方遶境前已將安全考慮第一，沒想還是發生意外，事故發生後廟方協助將大體運回橋頭殯儀館安置，今天晚間前往慰問，期望求得女童家屬諒解，並將全力協助後續處理。
據了解，當時包含女童及女童父親共5人坐在有棚架的炮車車斗，炮車突然引起大火，車上乘客及駕駛緊急跳車逃生，3人遭燙傷1人送醫救治，車斗燃起大火時女童卻沒有下車，因而喪命，女童父親在車後哭喊「我女兒還在車上」。
台南地檢昨下午完成女童相驗及勘驗車輛，女童死因為意外，大面積燒灼傷死亡，案發時的起火原因還有待進一步鑑定。
吳風慶表示，廟方響應政府政策，放的是電子鞭炮及環保鞭炮，安全性高，當時他在前方領隊，聽到出事馬上趕往現場，壓後的炮車一度延燒路邊攤販，由他負責補償處理，事故發生後，廟方會將此事當作前車之鑑，加強之後遶境人員及民眾安全。
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