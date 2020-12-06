回饋金門 2老兵花上百萬辦法會超渡陣亡將士

曾在金門服役的洪宏吉與郭溪溫兩位老兵，感念過往在金門壯烈犧牲的三軍將士，今天特別在太武公墓的忠烈祠舉辦大型法會，席開65桌的普度桌，並找了多位高僧為陣亡將士誦經超渡，希望他們能離苦得樂，保佑金門，讓兩岸永遠和平。

洪宏吉與郭溪溫兩人先後於民國70年左右在金門服役，退役後，兩人都沒在踏上金門，開始努力打拼事業，兩人合作從事漁產事業多年，事業有成，加入高雄前鎮北極真武殿共善社一起行善，今年兩人與篤信地藏王菩薩的師兄吳家驊聚在一起聊天，提到在金門的日子，與很多神奇的感應，決定來金門辦場法會。

為了籌辦這場法會，吳家驊、洪宏吉加上郭溪溫與郭漢斌父子，前後來金門五、六趟，有時更是當天往返，被他們的善心、法心感動，金門縣佛教會榮譽理事長釋性海與盈春閣餐廳老板李甘桐兩人二話不說，願意共同來促成，今天也協助動員了不少志工來幫忙，加上來自高雄的11位志工，讓法會相當盛大隆重。

這場紀念法會，由洪宏吉、郭溪溫、吳家驊、李甘桐等人擔任功德主，金防部政戰主任劉強華也到場上香致意。法會的供桌除了有飲料、餅乾外，還準備山東大饅頭、麵食，希望「放焰口」，讓陣亡的三軍亡靈能透過超薦功德，早登西方極樂淨土。

據了解，原本高雄前鎮北極真武殿共善社想在古寧頭地區舉辦法會，但考量近日東北季風強勁，要燒大量的金紙，恐怕不妥，幾經考量，最後才決定在太武公墓的忠烈祠舉行；這場法會單單金紙就花了將近百萬，有3大卡車的金紙，考量金門無大型燒金紙爐具，只能採變通方式，改在高雄燒，整場法會花了將近200萬元。

釋性海表示，70年前若沒有國軍浴血奮戰，犧牲生命，保護這塊土地，就沒有台澎金馬的安定繁榮，他們的貢獻很大，「沒有他們就沒有我們」，我們身為這塊土地的一份子，都要特別感念他們的犧牲，而洪與郭兩位老兵願意回饋金門舉辦法會，他也覺得樂觀其成，所以願意幫助他們一起來玉成這場法會。