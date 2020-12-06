鼓勵遊客到高屏山區走走 「山那邊的市集」落幕

茂林國家風景區自10月起陸續在高屏兩地舉辦「2020山那邊的市集」，10月由新威森林公園、禮納里部落打頭陣，茂林部落及神山部落在11月接力，12月則在茂林部落、神山部落登場，今天來到最終場，34場市集畫下完美句點。

受疫情影響，國內旅遊大幅成長，許多人選擇在周末出遊，茂管處邀請市區民眾假日出遊，陸續在高雄市六龜區新威森林公園、高雄市茂林區茂琳部落與屏東縣瑪家鄉禮納里部落等地陸續舉「山那邊的市集」，總共34場次。

活動期間，吸引力樂團、柴犬兄妹、黑色素、VAI等樂團輪番登場，另有DIY體驗活動，溪石彩繪、羽毛吊飾DIY、編織書簽及琉璃串珠等近20種手工藝品免費體驗。