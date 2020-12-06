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鼓勵遊客到高屏山區走走 「山那邊的市集」落幕

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「2020山那邊的市集」提供超過50種部落美食。記者徐白櫻／翻攝
「2020山那邊的市集」提供超過50種部落美食。記者徐白櫻／翻攝

茂林國家風景區自10月起陸續在高屏兩地舉辦「2020山那邊的市集」，10月由新威森林公園、禮納里部落打頭陣，茂林部落及神山部落在11月接力，12月則在茂林部落、神山部落登場，今天來到最終場，34場市集畫下完美句點。

受疫情影響，國內旅遊大幅成長，許多人選擇在周末出遊，茂管處邀請市區民眾假日出遊，陸續在高雄市六龜區新威森林公園、高雄市茂林區茂琳部落與屏東縣瑪家鄉禮納里部落等地陸續舉「山那邊的市集」，總共34場次。

活動期間，吸引力樂團、柴犬兄妹、黑色素、VAI等樂團輪番登場，另有DIY體驗活動，溪石彩繪、羽毛吊飾DIY、編織書簽及琉璃串珠等近20種手工藝品免費體驗。

茂管處指出，舉辦以來，邀請30組表演團體登台演出，另召集超過50家部落美食、文創藝品及在地農特產攤位，推出「FUN遊套餐卷」推廣部落美食，「2020山那邊的市集」今天是活動最後一天，高雄茂林與屏東神山兩地同時舉辦市集，系列活動結束。

「2020山那邊的市集」系列活動今天落幕。記者徐白櫻／翻攝
「2020山那邊的市集」系列活動今天落幕。記者徐白櫻／翻攝

國家風景區 六龜

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