高雄跨年以「光」為主題 宣傳短片今播出

高雄「2021跨百光年」跨年活動，設計理念以「光」為主題，宣傳短片即日起在各電視頻道、網路上播出，影片中可見高雄新地標的高雄流行音樂中心和愛河等場景；主辦單位並預告宣傳影片只是一角，若到現場會有更精彩的光影體驗。

高雄「2021跨百光年」活動從今年12月24日起至明年1月3日，以多道光串起城市，並首創同場跨年「雙舞台」，由一水之隔的「蓬萊舞台」和「高流舞台」互相尬場，20組以上的陣容卡司，輪番呈現流行、創作、實力各種風格。

高雄市新聞局表示，高雄「2021跨百光年」2支宣傳短片，即日起也開始在各電視頻道、網路上播出，短片中除有震撼光影，也可見高雄流行音樂中心和愛河等場景。

高雄市新聞局表示，影片象徵著每位背景不同、生活各異的高雄庶民，在日常生活中，心裡仍保持對「光」的悸動；而當整座城市一起發光，每位市民都是舞台上的要角，在「跨百」的關鍵時刻，共同感受光榮。

新聞局指出，短片結尾不停轉動的「2021跨百光年」主視覺，以四面八方的光線結合「高雄一百」造型，將高雄海、陸、空三向度的空間，融入在高雄百年的時間軌跡中，不僅歡慶著高雄百年，也展現高雄人光速前往未來的決心。

高雄「2021跨百光年」短片線上看：https://youtu.be/dRbtC2OFYTs、https://youtu.be/eNxrL3_xJKQ