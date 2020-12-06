中高齡婦女拚經濟 高雄「女力市集」開賣

高雄市社會局辦理「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，陪伴弱勢中高齡婦女拚經濟，協助出產商品後再由專家診斷及輔導改進，今下午在衛武營榕樹廣場辦理結業成果展售會，勇敢追求夢想，並盼增加經濟收入。

社會局表示，「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，將近1年的訓練，協助婦女學員產品改良及學習銷售，年底展售會展現成果，希望為學員增加一技之長、增加經濟收入。

今年52歲的「甜蜜蜂坊」洪月英，原本從事銷售女裝行業，20多年來獨力拉拔3個孩子成長，10年前承接父親遺願成為養蜂女，自產自銷，再運用自己成衣經驗，以台灣花布袋襯托蜂蜜，展現獨特台灣味。

洪月英的孩子們也協助設計、銷售與擺攤，母子們攜手善用資源跳脫傳統蜂農行銷方式，開辦蜜蜂體驗，生意經營有聲有色，更即將於年底開設小型觀光工坊。

今年63歲的許水鸞開設「幸運草手作坊」，從小有小兒麻痺的她行動不便，要靠拐杖行走，10年前出車禍後，更從此只能以輪椅代步。原本拄著拐杖找工作就不容易，坐輪椅後更難，擅長手工藝的她，乾脆運用自己的才藝，販售手工藝品。

「女力市集」實售每位婦女學員手作產品，並預告明年度新的學員徵選，盼支持更多婦女勇敢追求夢想及增加經濟收入。