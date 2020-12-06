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中高齡婦女拚經濟 高雄「女力市集」開賣

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
今年63歲的許水鸞開設「幸運草手作坊」，巧手創作許多精美手工藝品。記者蔡孟妤／攝影
今年63歲的許水鸞開設「幸運草手作坊」，巧手創作許多精美手工藝品。記者蔡孟妤／攝影

高雄市社會局辦理「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，陪伴弱勢中高齡婦女拚經濟，協助出產商品後再由專家診斷及輔導改進，今下午在衛武營榕樹廣場辦理結業成果展售會，勇敢追求夢想，並盼增加經濟收入。

社會局表示，「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，將近1年的訓練，協助婦女學員產品改良及學習銷售，年底展售會展現成果，希望為學員增加一技之長、增加經濟收入。

今年52歲的「甜蜜蜂坊」洪月英，原本從事銷售女裝行業，20多年來獨力拉拔3個孩子成長，10年前承接父親遺願成為養蜂女，自產自銷，再運用自己成衣經驗，以台灣花布袋襯托蜂蜜，展現獨特台灣味。

洪月英的孩子們也協助設計、銷售與擺攤，母子們攜手善用資源跳脫傳統蜂農行銷方式，開辦蜜蜂體驗，生意經營有聲有色，更即將於年底開設小型觀光工坊。

今年63歲的許水鸞開設「幸運草手作坊」，從小有小兒麻痺的她行動不便，要靠拐杖行走，10年前出車禍後，更從此只能以輪椅代步。原本拄著拐杖找工作就不容易，坐輪椅後更難，擅長手工藝的她，乾脆運用自己的才藝，販售手工藝品。

「女力市集」實售每位婦女學員手作產品，並預告明年度新的學員徵選，盼支持更多婦女勇敢追求夢想及增加經濟收入。

「女力市集」除了今在衛武營榕樹廣場舉辦，之後更將固定在每周六上午於鳳山婦幼青少年活動中心前庭廣場展售，也可透過官網「好好逛幸福館」選購產品。

「甜蜜蜂坊」洪月英原本從事銷售女裝行業，10年前承接父親遺願成為養蜂女，自產自銷。記者蔡孟妤／攝影
「甜蜜蜂坊」洪月英原本從事銷售女裝行業，10年前承接父親遺願成為養蜂女，自產自銷。記者蔡孟妤／攝影

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