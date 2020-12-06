金門塔山電廠2新機組按鈕啟用 未來10年不缺電

台灣電力公司今日舉行「金門塔山電廠新設第9、10號機發電工程」竣工按鈕典禮，典禮由台電董事長楊偉甫主持，金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人都到場，共同見證「穩定供電、點亮金門」的歷史時刻，台電表示，隨著新機組啟用，保證未來10年金門不缺電。

這項按鈕典禮在塔山發電廠舉行，由台電董事長楊偉甫主持，金門縣長楊鎮浯、中興電工董事長江義福、國民黨立委陳玉珍等多人共同主持按鈕啟用。

台電自84年配合行政院指示，協助「福建金門電力公司」興建塔山發電廠以來，已陸續建置8部發電機組，以滿足金門地區電力需求，86年更進一步將金門電力納入台灣電力公司體制下，全力改善金門電力環境，汰換老舊發電機組、強化輸配電線路、導入先進配電管理系統、設置SPS特殊保護系統強化金門電網等等。默默為金門用電奉獻迄今已過25載。

塔山工務所主任陳憲能在簡報中指出，台電在2015年負載預測，自2019年起尖峰負載將超過可靠供電能力，因此，2016年起正式啟動第9、10號機發電工程計畫，以滿足金門地區用電需求。新機組除可用最低僅3%的低負載運轉維持熱機待命，並可發揮每秒420瓩的升載能力，快速因應發電量動態變化，有如加速極快的「超級跑車」，成為智慧電網調度與低碳發電最強的後盾。

此次工程在既有塔山發電廠內新設第9、10號2部單機容量1萬瓩級柴油引擎發電機組，工程採購採最有利標評選以覓得最佳統包商，最終由公共工程得獎常勝軍中興電工得標，工程總造價約19.23億元，於106年6月開工，今年6月20日竣工，10月23日商轉，正式投入金門地區供電。

楊偉甫也透露，施工的過程歷經諸多困難，包括花崗岩鑿除困難、全國性缺工等問題，終於建置完成最先進與環保柴油發電機組，確保金門地區未來10年穩定供電無虞，並將持續致力金門穩定供電及低碳島嶼目標。