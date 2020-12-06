毛小孩也是家人 高市首座公立骨灰灑葬區下月啟用

毛小孩出生率恐怕不輸新生兒，寵物照護需求受外界關注，高雄市第一座公立的寵物殯葬專區下月啟用，可提供3千5百個循環利用的樹葬位置，將採平價收費；另外北高雄首座寵物公園預計在明年年中完工啟用，盼提供更友善空間照顧毛小孩。

高雄市議員高閔琳與黃秋媖都是愛狗人士，今天燕巢動物保護關懷園區舉辦第二屆吹狗螺音樂生活節，高、黃兩人陪同市長陳其邁參加，重視動物保護議題。

高閔琳指出，她以前有隻飼養19年的毛小孩去世，處理寵物身後事時發現，業界價格混亂且品質不佳；現代人都把毛小孩當家人，需要有個公立且合法的殯葬園區，日後會是現代城市市民的重要需求。

市府動保處長葉坤松表示，寵物骨灰灑葬園區設在燕巢公墓園區內，總面積2499平方公尺，分成樹葬與灑葬兩類，樹葬的基本量是3千5百個，可循環使用，目前須由民間火化處理後才能送入 安葬，下階段會朝設置火化設備來努力。