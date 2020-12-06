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毛小孩也是家人 高市首座公立骨灰灑葬區下月啟用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市第一座公立的寵物殯葬專區設在燕巢公墓區，共有3千5百個樹葬位置，可循環使用。記者徐白櫻／攝影
高雄市第一座公立的寵物殯葬專區設在燕巢公墓區，共有3千5百個樹葬位置，可循環使用。記者徐白櫻／攝影

毛小孩出生率恐怕不輸新生兒，寵物照護需求受外界關注，高雄市第一座公立的寵物殯葬專區下月啟用，可提供3千5百個循環利用的樹葬位置，將採平價收費；另外北高雄首座寵物公園預計在明年年中完工啟用，盼提供更友善空間照顧毛小孩。

高雄市議員高閔琳與黃秋媖都是愛狗人士，今天燕巢動物保護關懷園區舉辦第二屆吹狗螺音樂生活節，高、黃兩人陪同市長陳其邁參加，重視動物保護議題。

高閔琳指出，她以前有隻飼養19年的毛小孩去世，處理寵物身後事時發現，業界價格混亂且品質不佳；現代人都把毛小孩當家人，需要有個公立且合法的殯葬園區，日後會是現代城市市民的重要需求。

市府動保處長葉坤松表示，寵物骨灰灑葬園區設在燕巢公墓園區內，總面積2499平方公尺，分成樹葬與灑葬兩類，樹葬的基本量是3千5百個，可循環使用，目前須由民間火化處理後才能送入 安葬，下階段會朝設置火化設備來努力。

另方面，黃秋媖爭取在北高雄設置寵物公園。她指出，現代人重視休閒，公園內常見民眾帶毛小孩散步或運動，但欠缺一個親子與寵物共融的寵物公園，在她努力下，87期重劃區將設置北高雄第一座寵物公園，預計年底發包，明年5、6 月可望完工啟用，未來還會建構寵物公共藝術品。

高雄市長陳其邁（左二）、市議員高閔琳（右二）、市議員黃秋媖等人都是愛狗人士，今天一起參加吹狗螺音樂生活節。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左二）、市議員高閔琳（右二）、市議員黃秋媖等人都是愛狗人士，今天一起參加吹狗螺音樂生活節。記者徐白櫻／攝影
高雄市第一座公立的寵物殯葬專區規畫完成，預計下月開放。記者徐白櫻／攝影
高雄市第一座公立的寵物殯葬專區規畫完成，預計下月開放。記者徐白櫻／攝影

毛小孩 樹葬 高雄市

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