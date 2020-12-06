金門家扶愛心園遊會熱鬧登場 頒獎表揚愛心助養人

金門家扶中心今天舉辦「扶幼助學愛心園遊會」，會中頒發感謝狀感謝長期捐款人，其中，幼兒園長李玉麗與夫婿陳華山除了獲頒20年助養人感謝狀外，李玉麗更以已過世雙親李森庭和黃錦華的名義，捐贈10萬元，成為家扶中心永久之友，這筆善款由家扶中心扶幼主委李根遠代表接受。

李玉麗表示，早年在戰火裡苦過來的父母，務實簡樸為人慈悲和善，以雙手勤勞打拼，建立在口碑及信譽上的「源昌製麵廠」，養育家裡的六個兄弟姊妹，辛苦撐起生計建立溫暖的家。戰後穩定的生活得來不易，敦厚樸實的雙親以身作則，教育子女要手足團結相互協助，並且要正直做人並善待他人。

兄弟們長大成人後，也都擔任家扶中心的長期助養人，在父母生前，就感受到他們熱心助人的精神，深深體會到父母的美德，就是子女最大的財富，為了紀念與傳承父母的美德，因此跟隨父母行善關懷的信念，以父母之名，澤被弱勢兒童。

金門家扶中心主任李桂平表示，陳華山目前服務於金門酒廠實業股份有限公司，在金寧廠擔任總領班；李玉麗任職於私立寶貝園地幼兒園園長，自民國76年起就投入學前教育，創立與經營寶貝園地幼兒園20餘載，春風化雨長期為金門在地幼兒托育與教育付出。夫妻早在民國94年就慷慨解囊捐出新台幣10萬元，成為金門家庭扶助中心自民國56年成立後的第27位永久之友。

此次陳華山、李玉麗伉儷再以父母之恩，立名成為金門家扶中心的永久之友。陳華山、李玉麗夫婦表示希望藉此機會教導晚輩，做人不忘本的精神，並且秉持取之於社會、用之於社會，並透過家扶中心，將這份愛傳遞到每一個需要幫助兒童的手上。

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會今年成立70週年，今天園遊會開幕時即展現活動焦點主題「十年樹木百年樹人」，由李根遠邀請副縣長黃怡凱等與會來賓上台，拿著澆水壺和愛心、關懷等牌子，象徵著地方各界不分你我，共同為小樹苗澆水培育，讓小樹苗順利成長。