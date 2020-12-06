陳其邁以「家長」身分出席活動 將訂親子日開放貓狗
高雄市長陳其邁今天參加第二屆吹狗螺音樂生活節，活動中與「十二夜2」導演Raye互動，允諾要帶更多人去看電影。陳其邁說，他以「陳小米」家長身分參加，也透過活動宣示，市府預計規畫一天親子日，讓員工與洽公民眾帶毛小孩到市府，打造高雄市成全台最友善動物的城市。
第二屆吹狗螺音樂生活節以「毛神佈道大會」當主題，今天燕巢動物保護關愛園區聚集不少毛小孩家長，沿途可見各式創意標語。高市府動保處指出，今年活動安排音樂演唱、動物體驗與闖關遊戲，邀請動物設計商品與插畫家參與文創市集。
市長陳其邁家中的「陳小米」擁有不少粉絲，他上次到燕巢動物保護園區替流浪狗洗澡，並命名為「圓圓」，這隻流浪狗已順利被人領養回家。今天再度受邀參加活動，陳其邁逐一參觀攤位，選購一個動物別針別在身上。陳其邁說，上次來想認養一隻小狗回家，但還要進一步溝通才能決定，鼓勵民眾把寵物視為家庭成員，大家都能喜歡毛小孩，
陳其邁表示，市府研議在12月中下旬擬定親子日，開放員工或洽公民眾帶狗貓到市府，逐步讓民眾習慣，這樣對毛小孩才公平，會先行試辦看看狀況如何。
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