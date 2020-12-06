送愛金門家扶 永久會友以父母名義捐款

金門家扶中心年度扶幼助學愛心園遊會今天熱鬧登場，家扶永久之友李玉麗以雙親名義，捐贈新台幣10萬元，讓父母也成為家扶中心永久之友，以感念父母在世恩澤。

「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會在金馬聯合服務中心前廣場舉辦，會中頒發感謝狀感謝長期捐款人，其中，幼兒園長李玉麗與夫婿陳華山除了獲頒20年助養人感謝狀外，李玉麗更以已過世雙親李森庭和黃錦華的名義，捐贈10萬元，成為家扶中心永久之友。這筆善款由家扶中心扶幼主委李根遠代表接受。

李玉麗表示，早年在戰火裡苦過來的父母，務實簡樸為人慈悲和善，以雙手勤勞打拚經營源昌製麵廠，養育6個孩子，不但辛苦撐起生計建立溫暖的家，也在鄰里間建立口碑信譽。

李玉麗說，戰後穩定的生活得來不易，敦厚樸實的雙親以身作則，教育子女要手足團結相互協助，並且要正直做人並善待他人，兒女在父母生前感受到他們熱心助人的精神，深深體會父母的美德就是子女最大的財富；兄弟姊妹長大成人後各自擔任家扶中心長期助養人，為的就是紀念並傳承父母的美德。

金門家扶中心主任李桂平表示，李玉麗自1987年就投入學前教育，長期為金門在地幼兒托育與教育付出，夫婿陳華山服務於金門酒廠，夫妻早在2005年就慷慨解囊捐出10萬元，成為金門家扶中心第27名永久之友，如今再以父母之名澤被弱勢兒童，令人感佩。

此外，陳華山任職於台電塔山發電廠的兄長陳泰山，連續30年捐助家扶中心也獲頒感謝狀；30年助養人還有林振查全家，25年助養人有陳美霞等、20年助人有醒墨齋等，還有更多民眾是家扶中心10年、15年助養人，今天都獲頒感謝狀。

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會今年成立70週年，「小樹苗」成為家扶中心的新標誌；今天園遊會開幕時即展現活動焦點主題「十年樹木百年樹人」，由李根遠邀請副縣長黃怡凱等與會來賓上台，拿著澆水壺和愛心、關懷等牌子，象徵著地方各界不分你我，共同為小樹苗澆水培育，讓小樹苗順利成長。

園遊會共設有70多個攤位，金門家扶中心初估，到中午募得80萬元左右，期盼今年能有150萬元善款。李根遠並宣布好消息說，興建中的兒童扶幼館可望在一個月後啟用。