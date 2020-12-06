在地「雄青」尚青！ 青年文學獎投稿逾千熱鬧頒獎

高雄市立圖書館與高雄文學館合辦「109年高雄青年文學獎」，今天在文學館文學沙龍舉行頒獎典禮。今年有超過千件投稿，評審團表示，12-15、16-18歲組參賽作品取材豐富，無論是日常微觀、對弱勢的關懷，或是城市記憶地景的書寫，都展現超齡的眼界；19-30歲組則深入現實議題，描繪女性身體情慾、網路廣告對生活的影響等。

青年劇場導演陳柯杰將27件得獎作品融合高雄元素，以肢體展現文字意念的流動。高雄市圖書館董事長王文翠表示，今年是打狗更名為高雄的一百年，代表文學也和高雄經歷了百年歲月。高雄擁有很多值得驕傲的文學前輩，同時也有很多承接文學意志的潛力新星，地方文學的未來和城市的文學景觀，是由每位青年創作者一起完成的。

今年短篇小說類競爭激烈，罕見地出現兩組皆有「雙二獎、的狀況；去年才新設的圖像文學類能量驚人，評審甚至一度建議將入圍作品全數露出。散文類12-15歲組二獎的鄭芯瑜，即使身體狀況不佳，仍熱愛創作，得獎作品《我願》，書寫一段與白化症少女的友誼關係，情感真摯動人，特殊題材吸引散文類評審關注。今天因術後休養，由內門國中校長許嘉泉校長代為出席領取。

得獎名單如下，新詩類：12-15歲組首獎陳美安、二獎張摯柔、三獎蔡孟庭；16-18歲組首獎李岱蓉、二獎曾家茗、三獎郭子逸；19-30歲首獎陳靖維、二獎邱學甫、三獎何嫥嫥。散文類：12-15歲組首獎劉品序、二獎鄭芯瑜、三獎林思萱；16-18歲組首獎黃心怡、二獎黃琬婷、三獎二二；19-30歲組首獎簡天琪、二獎楊智傑、耿黛如（並列）。

短篇小說類：16-18歲組首獎陳浿佳、二獎周孟平、崔嘉元（並列）；19-30歲組首獎盧韋志、二獎左耀元、陳誌賢（並列）。圖像文學類16-30歲組，首獎夏弩、二獎秋本、三獎歐泥。