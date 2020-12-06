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在地「雄青」尚青！ 青年文學獎投稿逾千熱鬧頒獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「109年高雄青年文學獎」新詩類16-18歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」新詩類16-18歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影

高雄市立圖書館與高雄文學館合辦「109年高雄青年文學獎」，今天在文學館文學沙龍舉行頒獎典禮。今年有超過千件投稿，評審團表示，12-15、16-18歲組參賽作品取材豐富，無論是日常微觀、對弱勢的關懷，或是城市記憶地景的書寫，都展現超齡的眼界；19-30歲組則深入現實議題，描繪女性身體情慾、網路廣告對生活的影響等。

青年劇場導演陳柯杰將27件得獎作品融合高雄元素，以肢體展現文字意念的流動。高雄市圖書館董事長王文翠表示，今年是打狗更名為高雄的一百年，代表文學也和高雄經歷了百年歲月。高雄擁有很多值得驕傲的文學前輩，同時也有很多承接文學意志的潛力新星，地方文學的未來和城市的文學景觀，是由每位青年創作者一起完成的。　

今年短篇小說類競爭激烈，罕見地出現兩組皆有「雙二獎、的狀況；去年才新設的圖像文學類能量驚人，評審甚至一度建議將入圍作品全數露出。散文類12-15歲組二獎的鄭芯瑜，即使身體狀況不佳，仍熱愛創作，得獎作品《我願》，書寫一段與白化症少女的友誼關係，情感真摯動人，特殊題材吸引散文類評審關注。今天因術後休養，由內門國中校長許嘉泉校長代為出席領取。

得獎名單如下，新詩類：12-15歲組首獎陳美安、二獎張摯柔、三獎蔡孟庭；16-18歲組首獎李岱蓉、二獎曾家茗、三獎郭子逸；19-30歲首獎陳靖維、二獎邱學甫、三獎何嫥嫥。散文類：12-15歲組首獎劉品序、二獎鄭芯瑜、三獎林思萱；16-18歲組首獎黃心怡、二獎黃琬婷、三獎二二；19-30歲組首獎簡天琪、二獎楊智傑、耿黛如（並列）。

短篇小說類：16-18歲組首獎陳浿佳、二獎周孟平、崔嘉元（並列）；19-30歲組首獎盧韋志、二獎左耀元、陳誌賢（並列）。圖像文學類16-30歲組，首獎夏弩、二獎秋本、三獎歐泥。

今年高雄青年文學獎評審分別是，新詩類凌性傑、騷夏、波戈拉；散文類黃信恩、言叔夏、李筱涵；短篇小說類李奕樵、邱常婷、盛浩偉；圖像文學類潘家欣、黃廷玉、陳佳琦。凌性傑表示，用現在詩進行溝通，重在心領神會，今年新詩組的12-15歲組參賽者生猛有力，所受的「汙染」最小；16-18歲參賽者最讓人驚喜，有一定的文字教養與技術，將適當的情形用洽當的文字表達出來，寫出最真切的生活觀。

「109年高雄青年文學獎」散文類得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」散文類得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」在高雄文學館文學沙龍舉行頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」在高雄文學館文學沙龍舉行頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」圖像文學類得獎者合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」圖像文學類得獎者合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」新詩類12-15歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」新詩類12-15歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」新詩類19-30歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影
「109年高雄青年文學獎」新詩類19-30歲組得獎者與評審合影。記者徐如宜／攝影

青年 文學類 圖書館

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