高市府辦夜市促銷挽救人氣 挨批人潮三三兩兩

高雄市政府為振興夜市經濟，日前在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動，但因現場沒辦桌、只有小杯試喝被罵翻；昨晚在凱旋青年夜市再辦促銷活動，力圖挽回顏面，結果國民黨議員陳若翠批人潮三三兩兩。市長陳其邁說，實際狀況如何問管委會最清楚。管委會則透過市府說明指來客數確實有顯著提升。

11月28日經發局在六合夜市舉辦「好人好市」活動，並事先透過經發局新聞稿宣傳「辦桌免費吃」，結果民眾到場發現既沒有辦桌，試喝的木瓜牛奶也只有一小杯50份被罵翻。

陳若翠批市府錢沒花在刀口上，還騙騙騙，事後陳其邁震怒要求懲處，經發局長廖泰翔甩鍋給部屬和廠商，不但火速將市場管理處處長降調，並與承辦的公關公司解約。

陳若翠說，昨天晚上經發局自辦凱旋青年夜市「2020市集歡樂SONG活動」，被形容是要「雪恥」，結果逛夜市的人潮還是冷冷清清，對提升攤商業績沒什麼幫助。批經發局辦活動只是「虛應故事」，拍張照片大內宣成果，自我安慰辦100場也沒用。

陳其邁今受訪說，活動由管委會與經發局共同規畫、舉辦，狀況問管委會就知道，之後會持續辦包括夜市券，到高雄旅遊摸彩時時抽等活動，活絡夜市與商圈。

凱旋青年夜市管委會表示，此次活動時間是與經發局多次會議討論後，管委會所建議的時間。此外，響應活動的牛排攤商業績成長5成，來客量是否增加，攤商的實際感受最為真切，希望外界能看到夜市、攤商的努力。