友善動物 陳其邁：逐步開放親子日許可帶貓狗

高雄市長陳其邁有2隻寵物貓也愛貓成痴，今天出席「吹狗螺音樂生活節」活動，他宣示會選擇在「親子日」逐步開放員工、洽公民眾帶貓狗到市府，要打造高雄是最友善動物的城市。

高市府燕巢動物保護關愛園區，今天舉辦「吹狗螺音樂生活節」，吸引很多家長、親子及寵物同樂，還有不少貓狗寵物文創商品設攤，汪星、喵星人齊聚，現場熱鬧滾滾。

陳其邁愛貓成痴，常常分享他與「小米」互動，小米的萌樣在陳其邁的臉書（Facebook）有不少粉絲。

陳其邁鼓勵民眾認養貓狗，也要將牠們視為家庭裡的成員，千萬不要棄養寵物；被問到是否再認養貓狗，陳其邁表示，有衝動想要帶隻狗回家養，但還要再和家人溝通。

他表示，市府研議逐步於「親子日」開放員工、洽公民眾可以帶寵物，會先行試辦並視大家接受程度再做決定。陳其邁一一參觀文創攤位，有創作者為貓狗畫像、做貓狗貼紙等，陳其邁選了動物別針，也翻閱寵物書籍，他強調是以「陳小米」爸爸的身分出席活動，允諾要打造高雄為最友的城市。

高雄市燕巢動物保護關愛園區目前有收容動物約650隻，其中以流浪犬居多，受理民眾認養流浪犬貓，有興趣的民眾可於星期二到星期六的上班時接洽認養。