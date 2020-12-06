快訊

我新冠境外移入增22例！ 自印尼及菲律賓入境移工

印尼移工接觸者採檢結果出爐 陳時中：尋獲移工也陰性

友善動物 陳其邁：逐步開放親子日許可帶貓狗

中央社 / 高雄6日電

高雄市長陳其邁有2隻寵物貓也愛貓成痴，今天出席「吹狗螺音樂生活節」活動，他宣示會選擇在「親子日」逐步開放員工、洽公民眾帶貓狗到市府，要打造高雄是最友善動物的城市。

高市府燕巢動物保護關愛園區，今天舉辦「吹狗螺音樂生活節」，吸引很多家長、親子及寵物同樂，還有不少貓狗寵物文創商品設攤，汪星、喵星人齊聚，現場熱鬧滾滾。

陳其邁愛貓成痴，常常分享他與「小米」互動，小米的萌樣在陳其邁的臉書（Facebook）有不少粉絲。

陳其邁鼓勵民眾認養貓狗，也要將牠們視為家庭裡的成員，千萬不要棄養寵物；被問到是否再認養貓狗，陳其邁表示，有衝動想要帶隻狗回家養，但還要再和家人溝通。

他表示，市府研議逐步於「親子日」開放員工、洽公民眾可以帶寵物，會先行試辦並視大家接受程度再做決定。陳其邁一一參觀文創攤位，有創作者為貓狗畫像、做貓狗貼紙等，陳其邁選了動物別針，也翻閱寵物書籍，他強調是以「陳小米」爸爸的身分出席活動，允諾要打造高雄為最友的城市。

高雄市燕巢動物保護關愛園區目前有收容動物約650隻，其中以流浪犬居多，受理民眾認養流浪犬貓，有興趣的民眾可於星期二到星期六的上班時接洽認養。

陳其邁 寵物 認養

延伸閱讀

日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

香蕉價格連三慘！旗山農會辦好食節促銷蕉城香蕉

藍委告蘇揆涉違社維法 陳其邁：希望能夠理性討論

相關新聞

高市府辦夜市促銷挽救人氣 挨批人潮三三兩兩

高雄市政府為振興夜市經濟，日前在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動，但因現場沒辦桌、只有小杯試喝被罵翻；昨晚在凱旋青年夜市再...

日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

日籍太空人野口聰一日前在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，獲得不少網友回響，高雄市長陳其邁也在推特發文...

高雄市6場徵才釋上千職缺 家樂福義大開發電子大廠招手

高雄市勞工局12月8日至11日舉辦6場徵才活動，包括家樂福、義大開發公司和電子廠共33家廠商，釋出1000個以上職缺。

冬季限定！ 杭菊花海屏東也有 農友謝玉妃克服熱障礙

杭菊不只在苗栗銅鑼，屏東也有杭菊花海，從銀行業踏入農業的天菊農場主人謝玉妃，7年前克服屏東高溫與夏季多雨環境，利用燈照控...

日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

日籍太空人野口聰一在推特（twitter）貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」，受到網友熱議，高雄市長陳其邁也推...

影／旗山美濃馬拉松熱情登場 美食美景全入袋

第四屆旗美馬拉松今天凌晨起跑，今年賽事特別升級，數千名跑步勇者不但跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更能...

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

台東縣蘭嶼停航邁入第10天，島上生活物資幾乎快用完，近4000名居民面臨斷炊危機，台東縣府今早委託第15海巡隊協助載運物...

金門榜林圓環車禍多 標線改善

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線、反光彈性桿設置、減速標線及路面「慢」字都也完成，希望改善周...

周休玩樂趣／高雄六龜 香草、山茶、梅子餐 今人念念不忘

高雄六龜雖處山區，但當地的名產梅子、香草、山茶及美食，讓饕客念念不忘。

周休玩樂趣／六龜泡湯 漫遊山林

時序入冬，南部天氣怡人，高雄市六龜山區遠離都會塵囂，遊客可漫遊山林，前來踏青、泡湯或走訪宗教名山，洗滌身心。

高市拉抬蕉價 首屆冠軍蕉農出爐

香蕉價格低落，入冬後價格仍不見回升，高雄市旗山區農會昨天起連續2天在旗山體育場辦「香蕉好食節」協助行銷，現場提供新鮮香蕉...

拆中博高架橋 拚明年雨季前完工

配合鐵路地下化工程，南北貫穿高雄市區的中博高架橋將於明年拆除，恐讓高雄市區出現交通黑暗期，元月上旬會先跟居民開說明會，確...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。