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高雄市6場徵才釋上千職缺 家樂福義大開發電子大廠招手

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局12月8日至11日舉辦6場徵才活動，包括家樂福、義大開發公司和電子廠共33家廠商，釋出1000個以上職缺。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局12月8日至11日舉辦6場徵才活動，包括家樂福、義大開發公司和電子廠共33家廠商，釋出1000個以上職缺。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局12月8日至11日舉辦6場徵才活動，包括家樂福、義大開發公司和電子廠共33家廠商，釋出1000個以上職缺。

12月8日下午2點半到4點半在高雄市勞工局1樓，舉辦辦理「家樂福成功店」專案徵才活動，提供13名麵包師傅、食品技術專員職缺，月薪2萬5200元起。

12月8日下午2點半至4點在左營就業服務站，威合公司徵清潔人員23人；威務公司徵供膳人員、醫療傳送人員、環管人員；林商行強化安全玻璃廠公司徵操作工37人；漢程汽車客運公司公車找駕駛10人：台灣福雷電子公司操作工120人；東州互聯網實業公司電話客服專員5人。

12月8日下午2點到3點半在三民就業服務站，義大開發公司徵服務人員、工讀生、停車場管理員；台灣捷康綜合公司徵作業員35人；統一速達公司業務徵司機；中華警安保全公司徵保全員；保時潔清潔事業公司徵清潔員、工務技術員。

12月10日上午9點半到11點半在楠梓就業服務台，華泰電子公司徵工程師、助理管理師；日月光半導體製造公司徵生產助理員、設備工程師、儲備幹部；楠梓電子公司徵工程師、技術員；台灣興勝半導體材料公司徵技術員66人。

12月10日下午2點半到4點在意誠堂關帝廟，恆佑綠活工程公司徵清潔員26人；龍慶鋼鐵企業公司徵操作工65人；添榮企業公司徵操作工19人；新石器時代維護工程公司徵清潔工5人；海光企業公司徵操作工73人；穎崴科技公司徵操作工45人；晶城環保服務公司徵清潔人員、工務人員。

12月11日下午2點半到4點在加昌里活動中心，全球華人公司徵組裝/測試/包裝員、倉管人員、品管人員；國巨公司徵助理工程師20人；正新橡膠工業公司徵技術員15人；群創光電公司徵助理技術員300人、設備技術士100人。 徵才訊息可至高雄人力銀行網站查詢 https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity ，或電洽07-7330823轉408李先生。

半導體 義大 徵才活動

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