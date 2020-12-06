落實澎湖在地服務 國民黨不分區立委服務處揭牌

國民黨主席江啟臣今天在澎湖為曾銘宗等多名立委聯合服務處揭牌時表示，澎湖風大，但吹不倒國民黨，國民黨要落實在地服務，逆風高飛，贏回民眾的信任。

國民黨不分區立委曾銘宗、廖婉汝與吳怡玎在澎湖縣黨部成立聯合服務處，今天與江啟臣、澎湖縣長賴峰偉、前台北縣長周錫偉、中常委謝坤宏與陳雙全等人共同揭牌。

江啟臣表示，澎湖的風很大，但吹不倒國民黨，國民黨在澎湖沒有區域立委，因此由曾銘宗等3名不分區立委認養成立聯合服務處，中央與地方的民代結合，提供在地服務，讓地方建設發展更加順利。

江啟臣並說，未來其他縣市也將比照辦理，由不分區立委認養成立服務處，落實最在地基層的服務。

擔任家扶委員的江啟臣與賴峰偉也參加澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」園遊會，表達關心力挺，並贈送口罩與運動毛巾給在場民眾。