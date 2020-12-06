快訊

我新冠境外移入增22例！ 自印尼及菲律賓入境移工

印尼移工接觸者採檢結果出爐 陳時中：尋獲移工也陰性

落實澎湖在地服務 國民黨不分區立委服務處揭牌

中央社 / 澎湖縣6日電

國民黨主席江啟臣今天在澎湖為曾銘宗等多名立委聯合服務處揭牌時表示，澎湖風大，但吹不倒國民黨，國民黨要落實在地服務，逆風高飛，贏回民眾的信任。

國民黨不分區立委曾銘宗、廖婉汝與吳怡玎在澎湖縣黨部成立聯合服務處，今天與江啟臣、澎湖縣長賴峰偉、前台北縣長周錫偉、中常委謝坤宏與陳雙全等人共同揭牌。

江啟臣表示，澎湖的風很大，但吹不倒國民黨，國民黨在澎湖沒有區域立委，因此由曾銘宗等3名不分區立委認養成立聯合服務處，中央與地方的民代結合，提供在地服務，讓地方建設發展更加順利。

江啟臣並說，未來其他縣市也將比照辦理，由不分區立委認養成立服務處，落實最在地基層的服務。

擔任家扶委員的江啟臣與賴峰偉也參加澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」園遊會，表達關心力挺，並贈送口罩與運動毛巾給在場民眾。

澎湖 國民黨 江啟臣

延伸閱讀

黨團總召月底改選 藍委：「輪流歷練」人性恐影響結果

藍營：人民對開放管理沒信心

美方不滿國民黨反美豬？ 民進黨：國民黨應對外說清楚

傳蔡政府明年開放核食 江啟臣：盼蔡政府記取萊豬教訓

相關新聞

高市府辦夜市促銷挽救人氣 挨批人潮三三兩兩

高雄市政府為振興夜市經濟，日前在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動，但因現場沒辦桌、只有小杯試喝被罵翻；昨晚在凱旋青年夜市再...

日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

日籍太空人野口聰一日前在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，獲得不少網友回響，高雄市長陳其邁也在推特發文...

高雄市6場徵才釋上千職缺 家樂福義大開發電子大廠招手

高雄市勞工局12月8日至11日舉辦6場徵才活動，包括家樂福、義大開發公司和電子廠共33家廠商，釋出1000個以上職缺。

冬季限定！ 杭菊花海屏東也有 農友謝玉妃克服熱障礙

杭菊不只在苗栗銅鑼，屏東也有杭菊花海，從銀行業踏入農業的天菊農場主人謝玉妃，7年前克服屏東高溫與夏季多雨環境，利用燈照控...

日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

日籍太空人野口聰一在推特（twitter）貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」，受到網友熱議，高雄市長陳其邁也推...

影／旗山美濃馬拉松熱情登場 美食美景全入袋

第四屆旗美馬拉松今天凌晨起跑，今年賽事特別升級，數千名跑步勇者不但跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更能...

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

台東縣蘭嶼停航邁入第10天，島上生活物資幾乎快用完，近4000名居民面臨斷炊危機，台東縣府今早委託第15海巡隊協助載運物...

金門榜林圓環車禍多 標線改善

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線、反光彈性桿設置、減速標線及路面「慢」字都也完成，希望改善周...

周休玩樂趣／高雄六龜 香草、山茶、梅子餐 今人念念不忘

高雄六龜雖處山區，但當地的名產梅子、香草、山茶及美食，讓饕客念念不忘。

周休玩樂趣／六龜泡湯 漫遊山林

時序入冬，南部天氣怡人，高雄市六龜山區遠離都會塵囂，遊客可漫遊山林，前來踏青、泡湯或走訪宗教名山，洗滌身心。

高市拉抬蕉價 首屆冠軍蕉農出爐

香蕉價格低落，入冬後價格仍不見回升，高雄市旗山區農會昨天起連續2天在旗山體育場辦「香蕉好食節」協助行銷，現場提供新鮮香蕉...

拆中博高架橋 拚明年雨季前完工

配合鐵路地下化工程，南北貫穿高雄市區的中博高架橋將於明年拆除，恐讓高雄市區出現交通黑暗期，元月上旬會先跟居民開說明會，確...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。