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冬季限定！ 杭菊花海屏東也有 農友謝玉妃克服熱障礙
杭菊不只在苗栗銅鑼，屏東也有杭菊花海，從銀行業踏入農業的天菊農場主人謝玉妃，7年前克服屏東高溫與夏季多雨環境，利用燈照控制開花時機，種出有機杭菊，栽種面積2.4公頃，每年12月到隔年3月是開花期，一整片花海讓人療癒，她也開放高樹杭菊花田，讓民眾體驗採花趣，感受大自然。
謝玉妃種植杭菊花田，分別在高樹鄉、屏東市海豐，種植面積共2.4公頃。每年12月到隔年3月是開花期，杭菊開花，一片片黃澄澄的花海，相當療癒。
謝玉妃從2014年開始種杭菊，她說，當初什麼都不懂，從銀行業轉進農業領域，當時想在有機領域中做一點事情，因緣際會下選擇種杭菊，她克服天氣因素熱障礙，利用燈照控制開花時間，且不使用農藥、除草劑，她開玩笑「蟲是最大朋友也是最討厭的」。
種杭菊初期，歷經挫折，謝玉妃說，這麼熱的天氣怎麼辦？加上種在高樹水源保護區，有時水太多，都是一大考驗。2016年梅姬颱風過後，1.4公頃的杭菊全毀，泡水死，當年只剩下36株種苗，種了2分地，她運用產期調節，用燈、肥培，植物特性，隔年順利開花。
謝玉妃說，杭菊種植過程雖然辛苦，但到了開花時期，看到整片花海療癒一整年辛苦。
杭菊採收後，謝玉妃將採下來的杭菊以30度低溫乾燥48到72小時，她說，用低溫方式，保持色澤，不會散失太多精油，且乾燥後的杭菊，她放在玻璃瓶，密閉環境，防止乾燥杭菊回潮。
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