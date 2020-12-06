日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

日籍太空人野口聰一日前在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，獲得不少網友回響，高雄市長陳其邁也在推特發文，感謝野口把高雄的夜景拍得這麼漂亮，回地球後歡迎來高雄玩。

野口在推特中先用英文寫Taiwan is cloudytonight- this is the best I got.（台灣今晚多雲，這是我能拍到最佳的畫面了），之後又用日文寫「台灣的各位，很抱歉不是好照片，這是高雄和台南的夜景」。

野口的高雄和台南夜景照，吸引許多台灣網友留言，稱讚野口照片拍得很棒；也有不少人希望野口有機會可來台灣玩。

陳其邁也在推特發文說，「野口先生，真的很感謝你把高雄的夜景拍得這麼漂亮，回來地球後歡迎來高雄玩。」

野口此次太空任務，是與美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）等人，搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）與國際太空站對接。