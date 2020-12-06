快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
日太空人野口聰一拍下「高雄和台南夜景照」，高雄市長陳其邁在推特發文，歡迎野口來高雄玩。圖／取自陳其邁推特
日太空人野口聰一拍下「高雄和台南夜景照」，高雄市長陳其邁在推特發文，歡迎野口來高雄玩。圖／取自陳其邁推特

日籍太空人野口聰一日前在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，獲得不少網友回響，高雄市長陳其邁也在推特發文，感謝野口把高雄的夜景拍得這麼漂亮，回地球後歡迎來高雄玩。

野口在推特中先用英文寫Taiwan is cloudytonight- this is the best I got.（台灣今晚多雲，這是我能拍到最佳的畫面了），之後又用日文寫「台灣的各位，很抱歉不是好照片，這是高雄和台南的夜景」。

野口的高雄和台南夜景照，吸引許多台灣網友留言，稱讚野口照片拍得很棒；也有不少人希望野口有機會可來台灣玩。

陳其邁也在推特發文說，「野口先生，真的很感謝你把高雄的夜景拍得這麼漂亮，回來地球後歡迎來高雄玩。」

野口此次太空任務，是與美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）等人，搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）與國際太空站對接。

太空人

延伸閱讀

日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

唱不好「紅豆」還是愛吃紅豆 陳其邁樂代言大寮紅豆節

藍委告蘇揆涉違社維法 陳其邁：希望能夠理性討論

為免弱勢市民發生憾事 陳其邁：社區里長社福強化通報

相關新聞

日太空人秀高雄、台南夜景 陳其邁：回地球歡迎來玩

日籍太空人野口聰一日前在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，獲得不少網友回響，高雄市長陳其邁也在推特發文...

冬季限定！ 杭菊花海屏東也有 農友謝玉妃克服熱障礙

杭菊不只在苗栗銅鑼，屏東也有杭菊花海，從銀行業踏入農業的天菊農場主人謝玉妃，7年前克服屏東高溫與夏季多雨環境，利用燈照控...

影／旗山美濃馬拉松熱情登場 美食美景全入袋

第四屆旗美馬拉松今天凌晨起跑，今年賽事特別升級，數千名跑步勇者不但跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更能...

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

台東縣蘭嶼停航邁入第10天，島上生活物資幾乎快用完，近4000名居民面臨斷炊危機，台東縣府今早委託第15海巡隊協助載運物...

日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

日籍太空人野口聰一在推特（twitter）貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」，受到網友熱議，高雄市長陳其邁也推...

金門榜林圓環車禍多 標線改善

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線、反光彈性桿設置、減速標線及路面「慢」字都也完成，希望改善周...

周休玩樂趣／高雄六龜 香草、山茶、梅子餐 今人念念不忘

高雄六龜雖處山區，但當地的名產梅子、香草、山茶及美食，讓饕客念念不忘。

周休玩樂趣／六龜泡湯 漫遊山林

時序入冬，南部天氣怡人，高雄市六龜山區遠離都會塵囂，遊客可漫遊山林，前來踏青、泡湯或走訪宗教名山，洗滌身心。

高市拉抬蕉價 首屆冠軍蕉農出爐

香蕉價格低落，入冬後價格仍不見回升，高雄市旗山區農會昨天起連續2天在旗山體育場辦「香蕉好食節」協助行銷，現場提供新鮮香蕉...

拆中博高架橋 拚明年雨季前完工

配合鐵路地下化工程，南北貫穿高雄市區的中博高架橋將於明年拆除，恐讓高雄市區出現交通黑暗期，元月上旬會先跟居民開說明會，確...

民進黨金門醫療服務處揭牌 有醫師提重啟小三通引關注

民進黨深耕金門又一步！民進黨立委邱泰源今天跨海到金門為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，這是繼今年9月民進黨立委洪申翰在...

金門浯島城隍廟文物館免費導覽首日展開 吸引日籍遊客參加

「浯島城隍廟文物特藏館」的免費導覽解說服務，從今日開始，每周六日將提供定時導覽解說服務，首日首場就吸引日籍遊客參加，雖然...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

台東「那年」老歌演唱會今年最終場 明晚日式建築開唱

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

慶祝台南林百貨89歲生日 「小時候大時代」近500人遊行

首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。