影／旗山美濃馬拉松熱情登場 美食美景全入袋
第四屆旗美馬拉松今天凌晨起跑，今年賽事特別升級，數千名跑步勇者不但跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更能沿途欣賞美濃清晨的湖光山色，帶給跑友全新感受。文化部長李永得與立委邱議瑩也前來挑戰，「世界最棒工作的台灣女孩」謝昕璇則是帶著青春活力參賽，沿途美味的香蕉與當地美食則是她跑步的最大動力。
今年的高雄旗山美濃路跑以行經香蕉大道，徜徉旗山、美濃兩地的田園景觀著稱，歷年吸引無數運動愛好者齊聚旗山。此次路線納入更多美濃客庄美景，更名旗美馬拉松，沿途香蕉與當季水果，飲品無限量供應，還有熱情鄉親準備熱湯美食，香蕉蛋糕、蛋捲與美濃粄條、橙蜜番茄等在地特色美食，吸引跑者沿途吃個不停。
主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，今年的馬拉松路跑路線特別延伸到美濃，感謝各單位支持運動賽事，全球疫情嚴峻， 台灣非常幸福，能在此情況下聚在一起路跑不容易。
今年的跑者有不少熟悉面孔，連續3年推著香蕉車參賽的「香蕉哥」林坤彬報名半馬賽事，第4度參賽的文化部長李永得也是挑戰半馬，立委妻子邱議瑩擔任鳴槍嘉賓，首度下場挑戰5公里。「苗栗林志玲」再度以包租婆裝扮現身，「世界最棒工作的台灣女孩」CC謝昕璇則是高雄在地人，此次參賽她最期待品嘗補給站的香蕉蛋糕。此外，許多軍警人員愛好運動，陸軍第四地區支援指揮部由指揮官黃信仁帶隊，總共220名官兵參賽，聲勢浩大，不錯過年度盛事。
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