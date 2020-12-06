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日籍太空人拍高雄 陳其邁推文：回地球後歡迎來

中央社 / 高雄6日電
日籍太空人野口聰一昨天在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響。 圖／取自野口聰一twitter
日籍太空人野口聰一昨天在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響。 圖／取自野口聰一twitter

日籍太空人野口聰一在推特（twitter）貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」，受到網友熱議，高雄市長陳其邁也推文表達感謝將高雄拍得漂亮，歡迎回地球後到高雄玩。

日籍太空人野口聰一在推特貼出從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」，引發網友熱烈迴響，總統蔡英文也透過推特回文，感謝野口拍攝的照片，並邀請野口在這次太空任務結束後來台灣，還說「地面上的台灣人也很閃閃發光喔。」

陳其邁也以日文在推特發文並感謝野口先生把高雄的夜景拍得這麼漂亮「回來地球後歡迎來高雄玩。」

野口在推文中先用英文寫Taiwan is cloudytonight- this is the best I got.（台灣今晚多雲，這是我能拍到最佳的畫面了），後來還以日文寫「台灣的各位，很抱歉不是好照片，這是高雄和台南的夜景。」近來野口陸續貼出多張從國際太空站拍到包括日本東京都夜景、日本關西及很多國際知名城市的夜景，都是網友討論的話題。

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