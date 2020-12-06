南州雙瓜節登場 由苦瓜、木瓜讓歲末苦盡甘來

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
連辦四屆的「雙瓜節」今年由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜農參加。圖／農糧署南區分署提供
連辦四屆的「雙瓜節」今年由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜農參加。圖／農糧署南區分署提供

連辦四屆的「雙瓜節」今年再度登場，由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜、木瓜農民參加，經高雄區農業改良場、農糧署南區分署、屏東縣農會等評審，由南州果農以高甜度木瓜奪冠。農糧署副署長姚志旺表示，今年受疫情影響，希望能嘗過苦瓜後，體會木瓜的甜，也讓苦盡甘來。

農糧署南區分署指出，南州鄉苦瓜種植面積約60公頃，每分地最高年產量可達8400公斤，總產量更來到3820公噸，產值可達1.2億；新埤鄉木瓜種植面積200公頃，產量約12800公噸，產值約4億1千多萬，因此，雙瓜成為南州鄉、新埤鄉的主要經濟作物。

農糧署副署長姚志旺表示，南州地區農會，透過輔導南州鄉蔬菜產銷班，導入分級包裝、共同運銷，同時輔導育苗場，讓南州成為全國最大苦瓜育苗中心，且台灣每3條苦瓜就有一條出自南州。

姚志旺還說，目前正是苦瓜、木瓜、蓮霧出產季節，祈願能品嚐苦甘滋味的苦瓜後，體會木瓜甜蜜的好味道，讓「苦盡甘來、好事蓮蓮」。

雙瓜節邁入第4年，由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜、木瓜農民參加評鑑，經高雄區農業改良場、農糧署南區分署、屏東縣農會及拍賣市場等單位評審，冠軍由南州木瓜農，12.65的甜度奪冠。

連辦四屆的「雙瓜節」今年由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜農參加。圖／農糧署南區分署提供
連辦四屆的「雙瓜節」今年由各鄉鎮農會與蔬果產銷班推薦各30組苦瓜農參加。圖／農糧署南區分署提供

農會 農糧署

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