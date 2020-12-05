民進黨金門醫療服務處揭牌 有醫師提重啟小三通引關注
民進黨深耕金門又一步！民進黨立委邱泰源今天跨海到金門為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，這是繼今年9月民進黨立委洪申翰在縣黨部設立服務處並揭牌啟用後，又一民進黨立委插旗金門，象徵民進黨在金門服務的拼圖正式補齊。
「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌儀式今天下午2點多登場，包括邱泰源、民進黨縣黨部主委許建全，以及縣小英之友會總會長蔡其雍、金門醫院院長侯重光、衛生局長李錫鑫、縣醫師公會理事長劉兆輝與台灣各縣市醫師公會理事長都出席這場活動，並參加金門重要醫療議題座談會。
劉兆輝在致詞時提到，金門有數家原本從事打疫苗、醫美、生殖醫學的診所，已經快撐不下，希望小三通可以趕快恢復。
力促該服務處成立並義務擔任執行長的蔡其雍表示，感謝蔡總統、中央黨部、立法院黨團以及邱泰源委員皆高度重視離島的醫療議題，在今日特別成立民進黨金門醫療支援服務處，一方面回應金門鄉親對醫療資源迫在眉睫的需求，另一方面也展現民進黨對於金門醫療的重視，他說，金門曾經歷3次戰爭的苦難，希望大家能更關心金門。
蔡其雍透露，金門縣醫療服務處目前已協助13個案服務；短期內除被動的提供鄉親醫療的協助、支援，更計畫長期為金門爭取符合離島民情的醫療資源，例如研議修訂全民健康保險醫療費用支付標準表，予離島醫院點數加計至多三成點數、研議專案成立急重症之團隊中心及設備、在地醫療人員培養等等，期待透過金門醫療支援服務處的成立，能提供更好的醫療相關服務，提升金門人的醫療權益。
對於劉兆輝的提議，邱泰源表示，做很多事，都要以國家安全、企業、經濟、醫療發展取得平衡，如果邊境沒守好，台灣的醫療可能會崩潰，小三通何時開放，其實都要做萬全評估，最重要要守住邊境，他也提及，台灣有很多診所也面臨經營不下去的困境，建議他們可以轉型，從事做健康篩檢、早期疾病的預防，且這部分國家應該給予經費。 邱泰源也提到，現在我們國家的健保政策，是「繳陽春麵的錢，卻想吃牛肉麵」，很多經費都拮倨。
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