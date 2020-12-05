浯島城隍廟文物館免費導覽首日展開 吸引日籍遊客參加

「浯島城隍廟文物特藏館」的免費導覽解說服務，從今日開始，每周六日將提供定時導覽解說服務，首日首場就吸引日籍遊客參加，雖然國情不同，但日本遊客對城隍爺的相關文化，還是很感興趣，現場反應熱絡，還有不少民眾搶先體驗「擲茭」，直說很有趣。

這項免費導覽解說，由觀光處整合金門縣領團解說協會，文化局，城隍廟管理委員會等單位合辦，包括縣府觀光處副處長許績鑫、城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸、總幹事張克全等人今天都到場參與，領團解說協會則請出資深導遊蕭鳳玉及宋愛華等人專業解說。

據了解，「浯島城隍廟文物特藏館」，陳列與金門宗教文化和歷史密切之珍貴典藏文物，觀光處為吸引更多旅客來金旅遊，深入瞭解金門民俗文化及寺廟文物，特培訓解說人員於每周六、日提供免費導覽解說服務。

今天一整天陸陸續續吸引不少遊客到場參觀，大家都各種文物都深感興趣頻頻詢問，小朋友則把「擲茭」當作是與神明間溝通的遊戲，頻頻體驗擲茭，導覽人員，也耐心跟他們解釋每個「茭杯」不同的含意。