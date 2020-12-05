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浯島城隍廟文物館免費導覽首日展開 吸引日籍遊客參加

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
小朋友開心體驗「擲茭」文化，直說很有趣。圖／縣府提供
小朋友開心體驗「擲茭」文化，直說很有趣。圖／縣府提供

「浯島城隍廟文物特藏館」的免費導覽解說服務，從今日開始，每周六日將提供定時導覽解說服務，首日首場就吸引日籍遊客參加，雖然國情不同，但日本遊客對城隍爺的相關文化，還是很感興趣，現場反應熱絡，還有不少民眾搶先體驗「擲茭」，直說很有趣。

這項免費導覽解說，由觀光處整合金門縣領團解說協會，文化局，城隍廟管理委員會等單位合辦，包括縣府觀光處副處長許績鑫、城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸、總幹事張克全等人今天都到場參與，領團解說協會則請出資深導遊蕭鳳玉及宋愛華等人專業解說。

據了解，「浯島城隍廟文物特藏館」，陳列與金門宗教文化和歷史密切之珍貴典藏文物，觀光處為吸引更多旅客來金旅遊，深入瞭解金門民俗文化及寺廟文物，特培訓解說人員於每周六、日提供免費導覽解說服務。

今天一整天陸陸續續吸引不少遊客到場參觀，大家都各種文物都深感興趣頻頻詢問，小朋友則把「擲茭」當作是與神明間溝通的遊戲，頻頻體驗擲茭，導覽人員，也耐心跟他們解釋每個「茭杯」不同的含意。

觀光處表示，「浯島城隍廟文物特藏館」開館時間自12月5日起每周六、日10時至12時、13時至17時，並提供定時導覽解說服務，10時30分、11時30分， 13時30分、14時30分、15時30分、16時30分都有場次，地點位於浯島城隍廟地下室。

「浯島城隍廟文物特藏館」免費導覽解說服務，包括縣府觀光處副處長許績鑫（左五）、城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸（左四）、總幹事張克全（右三）、常務委員蔡祥坤（左二）等人今天都到場參與。圖／縣府提供
「浯島城隍廟文物特藏館」免費導覽解說服務，包括縣府觀光處副處長許績鑫（左五）、城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸（左四）、總幹事張克全（右三）、常務委員蔡祥坤（左二）等人今天都到場參與。圖／縣府提供
「浯島城隍廟文物特藏館」吸引不少民眾前往參觀，也帶動周邊人潮。記者蔡家蓁／攝影
「浯島城隍廟文物特藏館」吸引不少民眾前往參觀，也帶動周邊人潮。記者蔡家蓁／攝影

城隍廟 文物 金門

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