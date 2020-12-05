阿爆鄭宜農滅火器等20多組藝人 跨年都在高雄雙舞台

高雄市今年跨年是跨港雙舞台，高市府規畫兩邊舞台的表演節目各有特色，也因此各有卡司；蓬萊舞台主持流行風格有胡瓜、浩角翔起、滅火器、安心亞、韋禮安、ELLA等十多組知名藝人；高雄流行音樂中心舞台走創作風格，獲得金曲獎、金音獎肯定的阿爆也要和10多組藝人與民眾在高流舞台High翻天。

統籌高雄市跨年活動的高雄市副市長史哲在臉書透露跨年活動精采內容，跨港雙舞台的堅強卡司也公布了。

蓬萊舞台的卡司，包括胡瓜、浩角翔起、八三夭、滅火器、許富凱、安心亞、ELLA、李千娜、許銘祐和麵包車樂團、影子計劃、吳映潔、韋禮安、茄子蛋等。