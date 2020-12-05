高市府今晚凱旋夜市抽大獎扳回顏面 攤商再加碼

高雄市經發局為振興夜市經濟，上月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，活動標榜免費喝木瓜牛奶，但大批民眾到場卻發現，沒人擺桌、木瓜牛奶也有限量50小杯，民眾罵聲不斷，高雄市長陳其邁為此震怒，撤換市場處長，高雄市府怒解約受託廠商，今晚與凱旋青年夜市一起合辦「2020市集歡樂SONG」活動，祭出包括變頻冰箱、液晶電視、掃地機器人等大獎，還搬出整隻烤山豬讓大家免費吃到飽，攤商也配合推出各種優惠，場面熱鬧滾滾，也替市府扳回顏面。

凱旋青年夜市主委劉坤松表示，該夜市為響應高雄市政府近期相關振興方案，決定要盛情加碼延長促銷活動，於12/5至12/31，每個星期四與星期五提供青年牛排攤的豬排、阿明哥滷味的雞腳、小姨子麵線的豬血糕等，每攤限量100份可「加一元多一件」，讓民眾在冷冷的冬天，一樣可以感受到該夜市暖暖的熱情。還加碼推出摸彩卷抽IPHONE手機及平板。劉坤松說凱旋青年夜市鄰近輕軌及捷運凱旋站，還有大型停車場，交通非常便利，是高雄市環保合法示範夜市，希望市民及市府團隊能多多支持合法攤集場還有傳統市場，共同創造優質觀光夜市菜市場。讓消費者吃的更有保障。