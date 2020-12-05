台灣部落亮起來6日登場 主場屏東瑪家鄉試燈

首屆「點亮部落－台灣部落亮起來」活動，6日晚將在屏東瑪家鄉等全台5部落同步點燈，啟動原鄉之旅，主場在屏東瑪家鄉，鄉公所今晚試燈，邀請民眾6日到瑪家鄉體驗原鄉風情。

部落廚房邀集交通部觀光局、水土保持局與原住民族委員會與屏東縣、南投縣及花蓮縣5個部落，6日合辦首屆「點亮部落－台灣部落亮起來」活動，期盼藉此推廣原鄉特色觀光產業與多元文化，強化台灣原鄉印象。

瑪家鄉長梁明輝表示，6日晚間6時，屏東瑪家鄉、獅子鄉和霧台鄉、南投仁愛鄉及花蓮卓溪鄉等部落，將同步點燈，晚間7時20分還有手機點燈儀式，為部落也為在台灣這塊土地的每個人，傳遞平安與祝福，無法到現場參觀點燈的民眾可透過直播觀賞。

梁明輝表示，「點亮部落」主場地在瑪家鄉，明晚點燈在鄉公所廣場，除了點亮原鄉部落最高的耶誕樹外，還有由鄉民集資打造的原住民部落最長的樹燈（長1.5公里），白天到晚上的活動，民眾都可以在市集買到原鄉伴手禮。