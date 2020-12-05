屏東志工4萬人 首度頒發家庭志工獎耆銀獎

今天國際志工日，屏東縣政府舉辦志工表揚，屏東縣志工一共有4萬多人，47人服務達3000小時以上，今年並首度頒發家庭志工獎和耆銀獎，鼓勵更多元的志工服務。

屏東縣政府今年首度頒發的家庭志工獎，有2個家庭獲獎，屏東地方檢察署推薦的3代5人，由吳淑綺本人開始投入志工服務，影響他的母親及姐姐、妹妹與外甥女陸續加入志工服務，志願服務在他們的家庭中形成風氣，並成為互相聊天話題。

另一個是在衛生福利部南區老人之家的夫妻檔，由妻子洪瑞蓮帶領丈夫謝志宏共同參與南老服務，服務過程共同學習，家庭感情變得融洽、生活有重心，並穿針引線影響其他志工成員，進而催生出姊妹檔、夫妻檔、母子檔，讓南老成為「家庭志工」最佳學習場所。

耆銀團隊由林邊鄉衛生所及仁和關懷協進會獲選，2個單位積極宣導及鼓勵長者及退休人士參與服務，規劃友善設備環境及長者服務職務再設計，聘用長者志工投入服務，讓永續高齡社會參與成為新態度。

今天並且頒發3000小時以上金質獎47名志工、24個志願服務績優團體及績優環保局志工18名，最高齡85歲，年紀最小是國中生。

縣長潘孟安表示，屏東持有志願服務紀錄冊的志工就有近1萬9000人，加上各地隱形志工約有4萬人，縣府近年來志願服務因應社會經濟發展趨勢，產生各種不同服務型態，為推動及鼓勵多元志願服務發展，新增獎勵獎項，藉由志願服務表揚激勵志工團隊士氣。