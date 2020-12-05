草根力量！屏東社區營造特色多也傳承文化

屏東縣政府執行文化部社區營造計畫，今年共49件社區營造行動，包含社區、文化團體、學校、青年及新住民，分別以文化保存、人才培力、青銀共創、文化導覽等不同的領域，展現由草根力量出發的社區特色。

屏東縣政府執行文化部社區營造計畫，下午在屏東演藝廳多功能研習室，各參與社區齊聚一堂，舉辦成果交流工作坊交流經驗，12日將在恆春民謠館舉辦另一場工作坊。

由鹽埔鄉生活文化促進會，去年結合永隆社區將宋江藝陣變成社區劇場，今年延續推廣宋江藝陣的腳步，以繪本及文字紀錄保存藝陣傳統，做出36個宋江陣人物小偶，與「箱子兒童劇團」合作到國小演說故事

九如玉水社區聯合大坵社區則是整合社造資源相互成長，也帶領惠農國小以社區故事為藍本推出社區繪本與桌遊的社區特色摺頁。

彭厝社區由漢文耆老張明治的人物採訪記錄，收集其創作的俚語、燈謎等手稿，社區居民及學校藉由鄉土課程了解昔日農村「暗學仔」（私塾），體會早期求學的艱辛與不易。

今年首次參與行政社造化計畫的獅子鄉公所，以復振南排灣「大龜文tjauvuuvulj」文化為目標，出版「大龜文社區誌」，再由鄉公所帶領丹路社區與新路社區設立族語學習課堂，啟動社造第一步，逐步地建立部落的在地知識庫。

縣府文化處指出，每年投入社造計畫的除成熟型社區，今年也增加不少首次提案的基礎型社區，由社區居民共同參與，並關心地方生活，同時結合教育，開啟社區學習新樣貌。