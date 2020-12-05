香蕉價格連三慘！旗山農會辦好食節促銷蕉城香蕉
香蕉價格慘慘慘！入冬後價格卻不見提升，高雄市旗山區農會今明兩天在旗山體育場辦「香蕉好食節」行銷活動，現場提供新鮮香蕉與香蕉披薩等免費品嘗活動。市長陳其邁下午到旗山促銷香蕉，頒發冠軍獎座給第一屆香蕉評鑑競賽冠軍得主張鈺挺，勉勵蕉農再接再厲，盼疫情過後行銷國際。
今年香蕉價格低落，農委會一度採購格外品去化香蕉，但近日高雄青蕉價格仍在每公斤10元以下，冬蕉出現往年同期少見的低價。旗山區農會辦香蕉好食節，規畫香蕉園體驗、蕉城小鎮導覽、香蕉創意料理徵選與評鑑等行銷活動，下午在體育場開幕，明天還有整天活動。
陳其邁、農糧署南區分署長姚志旺、香蕉研究所邱祝櫻等人參加活動。高市議員朱信強與林富寶替蕉農發聲，朱說，「旗山香蕉不是緊緊緊而是慘慘慘」，農政單位要努力多賣些香蕉到超商通路，不然價格低落，農民不符成本。
旗山農會初次辦香蕉評鑑競賽，評選結果下午出爐，由38歲，栽種經驗僅2、3年的蕉農張鈺挺贏得冠軍，獲得2萬元獎金。他說，得獎真的很意外，以後還要多努力。
陳其邁表示，最好吃的香蕉在旗山，他上任後推動農作物保險，推動速度最快，盼農民踴躍參加保障香蕉收入；市府跟農民站在一起，農民提供最好香蕉供應全國，市府也會輔導產業升級，讓農民收入獲得保障，疫情結束後將香蕉行銷至國際市場。
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