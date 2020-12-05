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屏東49個社區營造有成 展現草根力量

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣政府執行文化部社區營造計畫，今年包含社區、文化團體、學校、青年及新住民，有49個社區營造展現從草根力量出發的社區特色，社造成果澎湃，今天舉行成果交流工作坊。

36個宋江陣人物捏偶各自呈現不同的步伐，造型可愛，在今天的社造成果展中吸睛，這是鹽埔鄉永隆社區的宋江陣推廣道具，去年鹽埔鄉生活文化促進會結合永隆社區，將宋江藝陣變成社區劇場，社區居民開始投入保存社區的宋江藝陣文化。

文化處表示，今年永隆社區延續推廣宋江藝陣的腳步，以繪本及文字紀錄保存藝陣傳統，並產出36個宋江陣人物捏偶，與「箱子兒童劇團」合作到國小說演故事，讓傳統文化從小扎根。

鹽埔鄉另一個彭厝社區分享漢文耆老張明治的人物採訪記錄，收集他創作的俚語、燈謎等手稿，社區居民及學校藉由鄉土課程了解昔日農村的夜校，體會早期求學不易的辛苦。

九如鄉玉水社區聯合大坵社區整合社造資源相互成長，帶領惠農國小以社區故事為藍本推出社區繪本（含桌遊）與社區特色摺頁，帶領學童體驗竹筏文化。

在原鄉方面，獅子鄉公所今年首次參與行政社造化計畫，以復振南排灣「大龜文tjauvuuvulj」文化為目標，並出版「大龜文社區誌」，公所帶領丹路社區與新路社區啟動社造第一步，設立族語學習課堂，逐步地建立部落的在地知識庫。

文化處表示，對部落來說，社造不僅是凝聚社區意識的開端，同時也是保留傳統技能的濫觴，來義鄉文樂社區以課程及戶外採集活動認識部落植物，保留過去原住民傳統醫療保健知識；而來義鄉高見社區則透過古謠傳唱與織布工藝培力課程，傳承部落文化記憶。

文化處表示，今年有不少首次提案的基礎型社區，開啟社區學習新樣貌，12日在恆春將有第2場成果觀摩。

宋江陣 屏東縣政府 社區營造

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