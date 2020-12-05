影／2020「魔豆傳奇」毛豆文化季 全家樂翻天
一年一度的「魔豆傳奇」毛豆文化季，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱烈登場，萬人齊入毛豆田體驗採拾毛豆的樂趣，在田中並找尋多達三百五十個大小獎品，闖關遊戲送出一千五百包毛豆，還可再排隊領取免費加送二千五百包的毛豆，大人小孩樂翻天。今年的第一大獎純黃金元寶，由來自高雄市的辛小姐尋獲，她說每年都參加毛豆文化季，今年全家大小共出動七個人，尋獲第一大獎非常開心，全家都愛吃毛豆。
行政院農委會農糧署副署長姚志旺說，很多爸爸媽媽帶著小朋友來，參加這項很健康又很有意義的田野活動，農委會推廣毛豆很成功；高雄區農改場場長戴順發表示，不斷改良毛豆品種，與業者共同打拚，台灣毛豆不但外銷在日本占四成，在國內也越來越來受到消費者歡迎；農試所主秘方怡丹也表示，毛豆營養價值高，外銷成績那麼好，國內也應該推廣，才年年舉辦這活動。主辦活動的台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，今年其實都保留最好最完整的毛豆讓大家用拔的，因此還是希望大家注意安全，每個人都能滿載而歸。
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