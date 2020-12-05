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屏東青創聚落由科大承接 引進業師陪伴輔導助創業青年

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東青創聚落今年9月1日由大仁科技大學承接，不僅增設新的「共同工作空間」，還導入業師陪伴輔導機制。記者陳弘逸／攝影
屏東青創聚落今年9月1日由大仁科技大學承接，不僅增設新的「共同工作空間」，還導入業師陪伴輔導機制。記者陳弘逸／攝影

屏東青創聚落主打在地或返鄉青年創業空間，從2015年落成至今，營運卻逐年下滑，廣受外界關注，有鑑於此，屏東縣政府決定採委外經營來重振青創聚落，並於今年9月1日由大仁科技大學承接，不僅增設新的「共同工作空間」，還導入業師陪伴輔導機制，協助青創度過難關，也讓進駐品牌能在3年後走上正軌。

縣府斥資1700萬元，採新潮貨櫃打造而成的屏東青創聚落，主打便宜租金，供創業青年進駐孵育創業品牌，但營業額卻逐年下滑，再加上疫情影響，部分進駐業者不敵環境衝擊胎死腹中。有鑑於此，屏東縣政府決定採委外經營來重振青創聚落，並於今年9月1日由大仁科技大學承接。

由大仁科大承接後，便在青創聚落增設「共同工作空間」，用於培養社會服務、多媒體應用設計、資訊管理與自媒體等四大主軸，供進駐創業青年資源共享與經驗交流。此外，更導入業師輔導機制，協助創業青年一對一了解創業上的困難，並提供行銷、法務、管理等協助。

創業青年曾筱茜，今年從越南返台，因緣際會之下，接觸縣府舉辦的青年學院，憑著對寵物的熱愛，開始開發寵物食品，同時也進駐屏東青創聚落。曾筱茜說，青創聚落，有業師專業指導與媒合幫助，對於創業新鮮人來說，無論是行銷媒合或是相關知識的建立，都相當受用。

另一家進駐在青創聚落的異國服飾店-伊斯坦堡市集，已屆滿三年，這段期間，除了在屏東開設店家，還另外在南投、高雄開設店舖，今年底也將從青創園區轉至勝利星村，同時也是青創園區列為青創孵育成功的個案之一。

創業青年陳品臻與丈夫在2017年進駐在青創聚落開設的異國服飾店-伊斯坦堡市集，目前已屆滿三年，將於年底轉至勝利星村。記者陳弘逸／攝影
創業青年陳品臻與丈夫在2017年進駐在青創聚落開設的異國服飾店-伊斯坦堡市集，目前已屆滿三年，將於年底轉至勝利星村。記者陳弘逸／攝影
創業青年曾筱茜（右）年初，從越南返台，透過開發寵物食品進駐屏東青創聚落。記者陳弘逸／攝影
創業青年曾筱茜（右）年初，從越南返台，透過開發寵物食品進駐屏東青創聚落。記者陳弘逸／攝影

青創 屏東縣政府 創業

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