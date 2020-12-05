快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟悉金門「鳥」事 移民署辦親子彩繪「鳥偶公仔」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天安排親子彩繪「鳥偶公仔」活動，讓親子彩畫可愛的候鳥，共度美好的假日時光。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天安排親子彩繪「鳥偶公仔」活動，讓親子彩畫可愛的候鳥，共度美好的假日時光。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

金門是每年冬季候鳥遷徙最主要的中繼點，候鳥種類高達200多種，鳥類資源相當豐富，為了讓新住民瞭解金門生態的多樣性，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天上午特別在金門縣林務所舉辦家庭教育活動，安排親子彩繪「鳥偶公仔」活動，不少親子都聚精會神的畫出可愛的候鳥，親子共度美好的假日時光。

移民署南區事務大隊金門縣服務站表示，今天的活動，就是透過彩繪鳥偶公仔活動，邀請新住民來瞭解金門的原生動植物生態，啟發二代新住民保育環境的重要，來自大陸的阿琴選擇彩繪金門的縣鳥「戴勝」，她表示嫁來金門多年，覺得「戴勝」外型看起來最繽紛，是她最喜歡的一種鳥類。

來自印尼的阿美則選擇線條簡單的「喜鵲」，因為看到喜鵲就代表有好事會發生，這項課程活動，讓新住民擁抱大自然，頗受好評。

移民署也透過此次課程向新住民介紹「新式外來人口統一證號」，新式統號的證件將於110年1月2日起正式核發；最後，提醒學員中央流行疫情指揮中心已啟動「秋冬防疫專案」，民眾出入八大類場所應配戴口罩，保護自己也保護別人。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，很高興可以跟金門縣林務所攜手辦理新住民親子彩繪課程， 希望藉由彩繪鳥偶公仔 的教育課程，讓大家欣賞金門在地的文化與生態，啟發對生態保育的關懷，更珍愛金門這座美麗的島嶼。

小朋友專心的畫出最喜歡的候鳥，直說活動好好玩。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
小朋友專心的畫出最喜歡的候鳥，直說活動好好玩。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
親子彩繪「鳥偶公仔」活動，今天溫馨登場，參與的大小朋友合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
親子彩繪「鳥偶公仔」活動，今天溫馨登場，參與的大小朋友合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

金門 新住民 移民署

延伸閱讀

金山區公所教動手彩繪專屬夾腳拖 長者：穿起來更有趣

榜林圓環車禍多 金門縣府設槽化標線及反光彈性桿改善

踏出繽紛人生 金山長輩彩繪氣墊拖鞋

電氣水管公會寒冬送暖 捐贈金門扶幼館專款

相關新聞

熟悉金門「鳥」事 移民署辦親子彩繪「鳥偶公仔」

金門是每年冬季候鳥遷徙最主要的中繼點，候鳥種類高達200多種，鳥類資源相當豐富，為了讓新住民瞭解金門生態的多樣性，移民署...

高雄杉林「瓜瓜節」開幕 今明兩天舉辦特賣會

冬天進入瓜果盛產期，高雄杉林盛產南瓜、苦瓜、絲瓜與木瓜等類瓜果，高市杉林區農會今明兩天在農會供銷部舉辦「第11屆瓜瓜節」...

影／「明星養老院」高雄票房完售 觀眾大呼過癮

舞台劇「明星養老院」一連3天在高雄文化中心至德堂演4場，票房開紅盤，昨晚首演全場座無虛席，藝人賴佩霞以行動支持，她說「劇...

高雄市中博高架橋明年1月拆除 南來北往車輛日後須轉彎

高雄市交通局今天表示，配合鐵路地下化工程，南北貫穿高雄市區中山路、博愛路的中博高架橋，將於明年元月上旬拆除，高雄政市府正...

新興毒品致死人數倍增 高市里辦公室毒防關懷站增據點

高雄市政府毒品防制局推動里辦公室設立「社區毒品防制關懷站」，昨天再拓據點，鹽埕區21名里長全投入行列，在鹽埕區公所舉行啟...

2020大港自造節在駁二登場 上百Maker同台展創意

2020大港自造節今天登場，邀請超過100家自造夥伴參與，號稱全台最大的自造嘉年華會，當年一手催生這處自造聖地的經濟部政...

唱不好「紅豆」還是愛吃紅豆 陳其邁樂代言大寮紅豆節

高雄市大寮區一年一度的紅豆節活動今天開幕，高雄市長陳其邁義不容辭的當起代言人。他說，自己可能是最喜歡吃紅豆相關食品的市長...

惡趣味？提到韓國都被加「瑜」字 一本書激怒屏東讀者

屏東一名陳姓女子，日前到屏東縣政府文化處圖書館借書，卻赫然發現書的內容中，只要出現韓國的名稱，後面就會被寫上一個「瑜」，...

榜林圓環車禍多 金門縣府設槽化標線及反光彈性桿改善

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線及反光彈性桿設置，與相關減速標線及路面「慢」字標字亦補繪完畢...

全台唯一冬天上市車城西瓜 落山風吹拂下滋味更香甜

屏東恆春半島因台灣最南端的地理位置，車城鄉四重溪河畔種植的紅肉西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，顛覆西瓜是盛夏消暑水果...

水圳蓋光電板 高市府：仍可清淤

高雄市旗山廣福地區是易淹水區域，農民發現農田水利署高雄管理處在綿延2公里長的水圳渠道上方加蓋太陽光電板，憂心日後不利清淤...

打造身障友善環境 屏縣獲2獎

身障婦女育兒過程中面臨許多挑戰，像哺集乳室有門檻或門框過窄，輪椅無法進入；尿布台沒有容膝空間，聽障媽媽更擔心半夜聽不到嬰...

熱門新聞

台南週末7活動連續登場！6路段實施交管 在地人喊：準備塞爆

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

桃園社宅附家具冷氣3房最貴1萬2 柯：他們預算編多少？

嘉義頭橋工業區這公司排重金屬廢水 負責人判4月

火災毀掉一福堂 燒出台中市中區哀愁

國道1號永康交流道聯絡道工程 全線112年通車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。