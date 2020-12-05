熟悉金門「鳥」事 移民署辦親子彩繪「鳥偶公仔」

金門是每年冬季候鳥遷徙最主要的中繼點，候鳥種類高達200多種，鳥類資源相當豐富，為了讓新住民瞭解金門生態的多樣性，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天上午特別在金門縣林務所舉辦家庭教育活動，安排親子彩繪「鳥偶公仔」活動，不少親子都聚精會神的畫出可愛的候鳥，親子共度美好的假日時光。

移民署南區事務大隊金門縣服務站表示，今天的活動，就是透過彩繪鳥偶公仔活動，邀請新住民來瞭解金門的原生動植物生態，啟發二代新住民保育環境的重要，來自大陸的阿琴選擇彩繪金門的縣鳥「戴勝」，她表示嫁來金門多年，覺得「戴勝」外型看起來最繽紛，是她最喜歡的一種鳥類。

來自印尼的阿美則選擇線條簡單的「喜鵲」，因為看到喜鵲就代表有好事會發生，這項課程活動，讓新住民擁抱大自然，頗受好評。

移民署也透過此次課程向新住民介紹「新式外來人口統一證號」，新式統號的證件將於110年1月2日起正式核發；最後，提醒學員中央流行疫情指揮中心已啟動「秋冬防疫專案」，民眾出入八大類場所應配戴口罩，保護自己也保護別人。