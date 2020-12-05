高雄杉林「瓜瓜節」開幕 今明兩天舉辦特賣會

冬天進入瓜果盛產期，高雄杉林盛產南瓜、苦瓜、絲瓜與木瓜等類瓜果，高市杉林區農會今明兩天在農會供銷部舉辦「第11屆瓜瓜節」行銷活動，現場準備南瓜米粉、苦瓜風味餐及各式瓜果PIZZA DIY，民眾可現場購買平價的優質瓜果帶回家享用。

高市府農業局指出，杉林區的地理位置得天獨厚，孕育出優質的東昇南瓜、一品南瓜及李白南瓜、絲瓜等優質瓜果，木瓜以「紅孩兒」品牌受注目，南瓜則以「一品南瓜」全台知名。

為行銷杉林瓜果，杉林區農會在 12月5日與6日在月眉供銷部廣場舉辦瓜瓜節，現場有農特產品展售，另外規畫瓜果文創作品展示會，呈現結合時事、卡通及創意的瓜果雕刻。農會表示，瓜瓜節會場展售許多優質農特產品，活動明天還有一天，想要購買新鮮農特產品的民眾要把握時機。