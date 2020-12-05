影／「明星養老院」高雄票房完售 觀眾大呼過癮

舞台劇「明星養老院」一連3天在高雄文化中心至德堂演4場，票房開紅盤，昨晚首演全場座無虛席，藝人賴佩霞以行動支持，她說「劇中觸動心弦一句話是『明星只要有一個鐵粉，就心滿意足』」。實力派演員郎祖筠等演技自然卻深刻，舞台上服裝、道具、聲光效果每個細節，緊緊牽引觀眾目光。

昨晚首演全場爆滿，舞台上，演員飆演技賣力演出，魅力四射，台下觀眾專注觀看劇，情緒也被感染，許多觀眾都說「很過癮，值得回味的舞台劇」，佳評如潮。

有觀眾分享到「不只藝人要舞台，當我們老人，也需要被肯定、重視的舞台」、「變老是必經之路，如何轉換心境，找到自己的價值，這部戲令人省思」、「惜別演唱會這段，彷彿走入時光隧道，看到當年電視明星的風光與表演實力」、「舞台、燈光、服裝的華麗場景，太驚豔震撼了！」

藝人賴佩霞說「明星養老院是一個美好的未來」，看完只有四個字可以形容「太過癮了！」她說，劇中最讓她感動的是，曾經站在舞台上的歌手，只要有一位鐵粉就心滿意足了，這番話道盡明星的心境轉折。DJ罐頭稱讚「每位演員都非常厲害，很值得一看」。

主辦單位之一、聯合數位文創董事長李彥甫說，首場獻給高雄，展現對高雄的重視與期待，外地觀眾頻頻詢問其他場次何時登場，近期將公布台北等其他縣市檔期，與更多觀眾分享優質舞台劇。

為讓觀眾安心看劇，現場做足防疫準備，觀眾全程戴口罩，進場前手部消毒。李彥甫說，疫情挑戰終會過去，劇場給了你我重聚機會，引領觀眾透過劇情發展，得到這個時代的感動與啟發。

金星文創總經理、「明星養老院」監製王偉忠說，曾經光芒萬丈的明星光環褪色後，身邊只剩寂寞，不再享有過去的地位與尊榮時，內心難掩失落，其實不光是藝人，每個人都要思考如何在人生下半場找回榮光，尋求每個階段的感動與能量，找回自己心中的大明星，是每個人都要面臨的生命課題。