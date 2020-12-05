高雄市中博高架橋明年1月拆除 南來北往車輛日後須轉彎

高雄市交通局今天表示，配合鐵路地下化工程，南北貫穿高雄市區中山路、博愛路的中博高架橋，將於明年元月上旬拆除，高雄政市府正與交通部鐵道局協調施工交通維持計畫、施工日期交通疏導措施，拆除之前會辦理地方說明會向周圍區里民眾說明。

高雄市交通局表示，中博高架橋拆除後將同時開通高雄火車站西道路供南北車流雙向通行，且將接續進行站區開發工程，並將高雄願景館（舊高雄火車站）遷回原址，市府會督促鐵道局南工處做好相關交維，並縮短工期，減輕對民眾生活的不便。

交通局主示，中博高架橋2003年通車，跨越高雄車站鐵路地下化工區，北面銜接博愛路，南接中山路，在鐵路地下化工程進行的17年內是高雄市區南北交通重要軸線，現在高雄站區鐵路地下化工程完成，中博地下道也將功成身退，預定明年1月上旬拆除；未來南北交通銜接，主要由火車站區兩側的站西路與站東路取代。

換句話說，中博高架橋拆除後，中山路、博愛路沒有直接銜接的道路，要繞道站西路或站東路之後才能連接上。