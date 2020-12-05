新興毒品致死人數倍增 高市里辦公室毒防關懷站增據點

高雄市政府毒品防制局推動里辦公室設立「社區毒品防制關懷站」，昨天再拓據點，鹽埕區21名里長全投入行列，在鹽埕區公所舉行啟動儀式，共同宣示發揮社區互助精神，齊力反毒，營造「社區防毒安全網」。

高雄市毒防局積極建構毒品防制網絡，11月已先選擇田寮區，與田寮10里里辦公室合作，設置社區毒品防制關站，昨天鹽埕區21里再加入設站，希望就近提供社區民眾毒品防制宣導、關懷與諮詢服務，提升社區毒品防制成效。

昨天高雄市毒防局在鹽埕區公所，舉行社區毒品防制關站啟動儀式，除了毒防局長林瑩蓉、鹽埕區公所區長顏賜山及鹽埕區21位里長，並有上百里民也參會。

林瑩蓉表示，新興毒品樣態百出，成分不明且混摻多種毒品，致死案例頻傳，也衍生許多治安問題。她引用高檢署統計資料，指出今年1月到9月吸食新興毒品的死亡人數，已是去年2倍，毒防局要積極結合各網絡單位、民間團體、宗教團體等各方力量共同阻絕毒品。

林瑩蓉說，里、鄰長是最貼近社區民眾的第一線，毒防局改變以往與社區里民互動的宣導方式，在里辦公處設毒品防制關懷站，正是用陳市長「緊緊緊」的標準，做好社區毒品防制工作，也為防毒網建置重要里程碑，將持續在高雄市38個行政區擴充據點。