2020大港自造節在駁二登場 上百Maker同台展創意

2020大港自造節今天登場，邀請超過100家自造夥伴參與，號稱全台最大的自造嘉年華會，當年一手催生這處自造聖地的經濟部政府次長曾文生也到場，他認新創與自造，未來將扮演台灣產業發展重要的一塊，而與國際連結深厚的M.ZONE，更會是高雄未來最具代表性的名片之一。

高雄市青年局攜手「M.ZONE」，以「Be Yourself」為主題規劃的2020大港自造節，今、明兩天在駁二藝術特區登場。現場匯集全台各具風格的自造市集，另規畫自造新秀展演的Ｍaker Show及當代自造者空間主題展，跨及生活工藝、科技教育、數位自造、電子機械及藝術文創等領域，熱鬧非凡。

青年局長張以理表示，今年大港自造節邁入第四屆，當年是由時任經發局長、現任經濟部次長的曾文生，把自造節概念從美國舊金山「搬」來高雄，經近年孕育，已成南台灣的機具與技術最純熟的自造空間，展出的家數與種類堪稱是今年的台灣之最。

今年最大的亮點是與社會住宅結合，由十位頂尖Maker參與改造傳統家具，讓大家入住社宅時也能感受到豐富的設計能量。

今年這場自造嘉年華會出現不少驚喜，展場打造一面高達2公尺的互動式大光牆，這是源自國外自造圈結合LED燈光效果及壓克力條的互動裝置，由高雄在地的自造青年合方完成。

大港自造節除了在駁二大勇廣場上規劃各式自造風格的商品市集、高人氣的機器人遊行之外，M.ZONE本館當代自造館也推許多體驗活動，邀請大家一起享受創作的樂趣，展出訊息及課程活動可在粉絲專頁查詢或電洽（07）521-1618。