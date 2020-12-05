唱不好「紅豆」還是愛吃紅豆 陳其邁樂代言大寮紅豆節

高雄市大寮區一年一度的紅豆節活動今天開幕，高雄市長陳其邁義不容辭的當起代言人。他說，自己可能是最喜歡吃紅豆相關食品的市長，不但會拍照上網為紅豆產品宣傳，更會利用機會擴大行銷，例如向蔡英文總統建議用大寮的紅豆當國宴伴手禮，他並打算如果全球新冠肺炎疫情緩和下來，有機會出國的話，會把大寮紅豆向國際行銷。

大寮紅豆節在高雄捷運大寮站一號出口的空地舉辦，今、明兩天進行，大寮特色農產紅豆、米、香蕉、菱角、高雄許多農產品及相關食品，現場都有攤位展售，主辦的大寮區公所、大寮農會還推出「紅豆大巴遊大寮」，從上午10時起到下午5時，密集的帶民眾遊大寮，全程都免費。

主辦單位表示，今、明兩天還有臉書粉團抽獎送好禮的活動，跟路口意象拍照後上傳到大寮紅豆節活動粉絲團，並按讚打卡，就有機會獲得小家電，兩天會抽出6個名額。

陳其邁和高雄市議員韓賜村、黃天煌、王耀裕、邱于軒、大寮區各里里長、農會幹部等一起為紅豆節啟動開幕儀式，邀請各界人士多到大寮支持紅豆節。