惡趣味？提到韓國都被加「瑜」字 一本書激怒屏東讀者

屏東一名陳姓女子，日前到屏東縣政府文化處圖書館借書，卻赫然發現書的內容中，只要出現韓國的名稱，後面就會被寫上一個「瑜」，令陳女看了相當傻眼，便憤而拍照po網，表示「國家的書不是這樣被糟蹋」，網友也紛紛留言撻伐，對此，縣府圖書館表示，一旦發現破壞者，將會要求原新書賠償。

陳女日前到屏東圖書館借閱一本書名為「夜不語詭秘檔案902：無限死亡」的小說，豈料，借回家閱讀時，卻發現書的內容中，只要出現韓國的名稱，後面就會被多加一個「瑜」，而且還不只一頁，於是陳女便憤而拍照PO文表示，「自以為幽默嗎？國家的書不是這樣被你糟蹋的」。

貼文一出後，立刻引起網友熱議，並紛紛撻伐破壞書的行為，「很糟糕的行為」、「這種應該要調借閱記錄 一個一個請來對字跡」、「垃圾行為」、「誰這麼沒水準」、「超沒品耶」、「告訴圖書館，查一下借閱人看能否要求賠償」、「小時候生的時候腦被夾壞了？」、「希望可以抓出來槍決」。

縣府圖書館表示，關於圖書館藏遭塗鴉或毀損，一旦發現會要求破壞者，應將書本還原，或找回原新書賠償，此外，圖書館也呼籲讀者，應愛惜讀物，也留給其他讀者更好的讀書空間。