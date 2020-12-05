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榜林圓環車禍多 金門縣府設槽化標線及反光彈性桿改善

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
榜林圓環周邊車禍頻傳，縣府近期在附近設置槽化標線等改善措施。圖／縣府提供
榜林圓環周邊車禍頻傳，縣府近期在附近設置槽化標線等改善措施。圖／縣府提供

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線及反光彈性桿設置，與相關減速標線及路面「慢」字標字亦補繪完畢，觀光處籲請用路人行經圓環時遵守道路交通安全規則「車輛行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行。」，附近民眾也表示，希望這些補強措施，可以奏效，減少事故發生，不然可能要建議裝設紅綠燈，才是根本之道。

金門縣觀光處今天表示，榜林圓環歷經多次會勘討論，針對是否增設行車管制號誌或採其他交通設施改善，前後邀集交通部、運輸研究所及相關單位共同研議取得共識：因直線段車輛未減速不禮讓環內車先行，導致環內車輛停等直行車輛造成回堵阻礙視距進而發生事故，且唯恐號誌設置除辨認不易，恐有損毀紀念碑形貌及路樹景觀之虞。

另外，有關路權認知疑義，短期由觀光處先行設置槽化標線等改善，長期改善請相關單位就路型檢討可使圓環置中，使其發揮原本效益，如無明顯成效再考量設置號誌。

縣府也表示，圓環已屬交通管制設施之一，設置號誌旨在於交通流量大處分配幹支道車流，並非於防治肇事，而現行圓環即可達成目的；請民眾多加注意，共同遵守交通規則、相互禮讓，才能營造優質行車環境。

縣府觀光處近期在榜林圓環設置槽化標線等改善措施，希望可以改善榜林圓環的周邊交通現況。圖／縣府提供
縣府觀光處近期在榜林圓環設置槽化標線等改善措施，希望可以改善榜林圓環的周邊交通現況。圖／縣府提供

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