榜林圓環車禍多 金門縣府設槽化標線及反光彈性桿改善

金門縣榜林圓環車禍頻傳，縣府觀光處近日在該處圓環完成槽化標線及反光彈性桿設置，與相關減速標線及路面「慢」字標字亦補繪完畢，觀光處籲請用路人行經圓環時遵守道路交通安全規則「車輛行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行。」，附近民眾也表示，希望這些補強措施，可以奏效，減少事故發生，不然可能要建議裝設紅綠燈，才是根本之道。

金門縣觀光處今天表示，榜林圓環歷經多次會勘討論，針對是否增設行車管制號誌或採其他交通設施改善，前後邀集交通部、運輸研究所及相關單位共同研議取得共識：因直線段車輛未減速不禮讓環內車先行，導致環內車輛停等直行車輛造成回堵阻礙視距進而發生事故，且唯恐號誌設置除辨認不易，恐有損毀紀念碑形貌及路樹景觀之虞。

另外，有關路權認知疑義，短期由觀光處先行設置槽化標線等改善，長期改善請相關單位就路型檢討可使圓環置中，使其發揮原本效益，如無明顯成效再考量設置號誌。