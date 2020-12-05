恆春工商無人機課超前部署 台灣飛行機器競賽包辦7獎項

無人機飛行科技日新月異，為人類帶來了全新的震撼，在軍事或等商業演出都受到注目；屏東縣恆春工商電子科主任林維寬、資訊科主任許斐菁10年前「超前部署」，創設遙控無人飛行機社團，今年列入課程，最近組隊參加「2020台灣飛行機器競賽」，在微型無人機高中職組奪下冠軍在內的7項獎項，這所偏鄉高職的超亮眼表現，讓同場競技的都會區學校刮目相看。

「2020台灣飛行機器競賽」微型無人機高中職組共11個獎項，恆春工商團隊一口氣包辦7個，都會區學校的師生驚訝，偏鄉學校竟有強的技術及師資；獲獎的尤冠凱、薛文郡、陳宇傑、游采諭、夏振翔、柯政玄、楊建岳等7名學生，還用課餘時間指導恆春國中機器人社學生，恆春國中尤佳威、李飛佳、柳瑋真與盧韋全4位學生也獲得佳作。

也是遙控無人機玩家的林維寬說，無人機課程經過10年投入，國內從少見成為顯學，指導過的學生已在國軍無人機中隊服務，也有人加入台灣最大的無人機群飛燈光秀團隊Taiwan Drone100，接著將引進無人機視覺辨識與人工智慧應用、群飛研習等新技術，展現無人機操作能量。

他說，微型無人機競賽的機型長寬不能超過30公分，考驗選手操控能力與臨場反應，考量穿越障礙的難度與訓度的要求，選手使用的都是迷你多旋翼機種，雖然大型無人機大都是電腦控制，但飛手操控技術是這個產業的基礎，當電腦失控或無法應付狀況時，必須適時地介入，是這個競賽的意義。