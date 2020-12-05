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全台唯一冬天上市車城西瓜 落山風吹拂下滋味更香甜
屏東恆春半島因台灣最南端的地理位置，車城鄉四重溪河畔種植的紅肉西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，顛覆西瓜是盛夏消暑水果的既有印象，也成為恆春半島冬季的特有景象；本月中旬進入採收季，車城鄉公所和農會為讓遊客感受冬天裡最暖心的西瓜甜美滋味，月中將合辦西瓜節活動，除了西瓜品質競賽，並帶領遊客下瓜田體驗採瓜樂。
車城農會總幹事林茂盛說，恆春半島因地理因素，多數農產品的產季都是全台最早，車城四重溪一帶紅肉大西瓜正好在冬天採收，因種植面積不到30公頃，產量有限，常常上市前就被預訂，少數在路旁零售的西瓜，常有遊客好奇詢問「是不是東南亞進口的」；四重溪溫泉區又是全台最南的泡湯勝地，「泡美人湯享香甜西瓜」，成為當地的另類特色。
他說，紅肉西瓜種在四重溪畔，每年8、9月間下苗，生長期約3個月，因牡丹水庫水源及大梅溪兩者相互澆灌，土壤富含豐富礦物質，肉質紮實、飽滿多汁，口感有脆度和濃郁的西瓜香；種植30多年的瓜農王尚武說，在恆春半島特有強勁的「落山風」吹拂和充足日曬下，四重溪的西瓜為抗風，雖然個頭較小，瓜肉不會太紅潤，但甜度和脆度卻完勝。
車城鄉長張春桂說，四重溪西瓜雖然種植面積小、產量不大，卻是全台唯一冬天上市的紅肉大西瓜，在「落山風」惡劣的生長環境下長成，也是車城農民的驕傲；屏東四重溪觀光溫泉季上月展開後，吸引遊客到溫泉公園賞浪漫燈海夜景和泡「美人湯」，公所和農會18日將合辦冬產西瓜比賽，分甜度、重量及口感3組競賽，讓瓜農切磋栽植技術，另安排子下瓜田採瓜樂，打開知名度。
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