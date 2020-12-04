不拆陸橋汽車道啟疑竇 高市工務局指傳聞不實

高雄市工務局11月底拆除民族陸橋機車道，保留汽車道供通行，卻傳出不拆汽車道的原因是橋下私人土地屬「高雄陳家」，徵收費高達13億，市府表示傳聞不實，不拆民族陸橋主橋是因交通量龐大，保留主橋是能讓汽車駕駛人快速穿越建國路、凱旋路等橫交路口的選項。

高市工務局表示，民族陸橋是串聯高雄南北的重要交通動脈，經分析評估，這座陸橋雖以全面拆除、恢復平面道路為優先考量，但保留主橋，可讓汽車駕駛人快速穿越橫交路口，有一定的方便性。

工務局表示，民族陸橋機車道早期因為鐵路穿越，闢建為地下道，後來交通部鐵道局在100年時因應鐵路地下化施工需要，再將原有機車道改為立體鋼便橋，是臨時性設施，為提供較寬的平面道路供車輛行駛，並作為中博高架橋拆除期間的替代動線，因此決定拆除機車鋼便橋。

外界傳聞民族陸橋下的土地所有權人來自陳家（指陳田錨家族），徵收費需花13億，新工處調閱資料後表示，陸橋下約78%為交通部公路總局、台灣鐵路管理局、財政部國有財產署、員林市公所、市府工務局的公有地，陳家經營事業體與其他私人地主持有的土地約僅佔22%。