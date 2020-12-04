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高市產業園區空污管制 環保局：抵換量足夠支應

中央社 / 高雄4日電

高雄市推動設多個產業園區，高雄市政府環境保護局長張瑞琿今天表示，高雄減量空氣污染進度超前，目前抵換量足夠支應，未來也會評估廢棄物量檢討。

高雄市議會下午安排「高雄市產業園區開發進度及其空污與排碳管制作為」專案報告，高市府經濟發展局長廖泰翔表示，產業園區正朝系統與智慧化發展，以資訊平台提供智慧交通、防災、管理、管網、智慧電網路燈與建築等服務，降低廠商成本，也將導入5G AIoT為示範場域。

他說，傳統產業園區內僅包含基礎設施，但未來須朝複合型發展，可運用現代科技、網路通訊與智能服務等智慧管理。

廖泰翔以橋頭科技園區為例表示，估計年產值可達新台幣1800億元，提供1萬1000個就業機會，預計民國110年底讓廠商選地設廠。

張瑞琿表示，環保署104年起將高屏地區列為空污總量管制區，第一期程管制目標要削減5％，但高雄減量效益達14.6倍。

張瑞琿說，依高雄目前現有空污抵換量1萬3830公噸，足以支應未來橋頭科學園區及仁武產業園區所需排放量，環保局也提多項防制空污措施，應不會影響空氣品質。在細懸浮微粒（PM2.5）紅害日、碳排與溫室氣體等指標，市府已大幅改善。

此外，高雄市副市長羅達生答詢表示，目前最新開發中的科學園區只有橋頭科學園區，空污抵換量經計算絕對足夠，也會適度檢討工業廢棄物存放。

張瑞琿說，假如在焚化爐有餘裕可處理廢棄物，依法不需在區內設廢棄物處理設施，未來會再評估廠商廢棄物量進一步檢討。

空污 廢棄物 高雄市

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