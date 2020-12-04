屏東慈善會 盼助二戰海外亡靈魂歸故土
屏東縣阿猴城慈善會曾協助647名從大陸隨國軍來台，客死台灣的老兵無主遺骸遷入忠靈祠安奉，近期更計畫將二次大戰流落海外的台籍人士亡靈魂歸故土。
屏東縣阿猴城慈善會理事長李明祺表示，二次大戰台灣有不少人被日本人徵去當兵或軍伕，送到南洋群島、菲律賓等地作戰而死於戰爭，或終戰後未能返台致屍骨流落異鄉，慈善會希望設法將這些屍骨帶回來台灣，讓他們落葉歸根，魂歸故土。
李明祺強調，這是一個非常有意義的大工程，卻不是單憑阿猴城慈善會可完成的大事，希望盼社會各界集思廣益、群策群力。目前初步規劃是民眾知道有親人在二戰中死於他鄉者可向慈善會登記。
前任理事長、目前擔任總幹事的莊正旭表示，相對於都會地區，屏東的資源相對較少，目前慈善會員有2000多人，另有近3000名不定期捐款贊助的善心人士，成立以來已協助7000多名沒有親屬或家人無力處理的先人安葬。
另外，106年內埔鄉進行第13公墓公園化時，慈善會也協助內埔鄉公所和屏東榮民服務處，將647名從大陸隨國軍來台的無主先人遺骸，遷入高雄市軍人忠靈祠鳥松園區安置；今年也協助屏東榮服處將90多名老兵的屍骨同樣安置鳥松忠靈祠。
屏東縣阿猴城慈善會成立於97年9月26日，起源於前任總幹事林憲明早期任職屏東殯儀館館長，看到無名屍多年無人認領一直冰存於冰櫃多年，心中悲憫夥同好友共助義舉有錢出錢、有力出立；林憲明也在今年8月間過世。慈善會去年協助600多具遺體安葬，今年至今430具。
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