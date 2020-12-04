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強化消防救災 屏東發表建物3D環景式圖資

中央社 / 屏東4日電

逐步推動智慧城市，屏東縣政府試辦「屏東縣示範場域公眾使用場所及危險物品工廠3D環景圖資建置計畫」，近日舉辦3D環景式圖資協防救災平台發表，未來將可提供強化災害搶救。

屏東縣政府消防局指出，火災造成死傷原因，有很大比例可歸因於災害現場資訊不明。建物內部格局紊亂，容易造成空間迷航導致人員傷亡，屏東縣各類場所列管家數高達5812處，其中包含1490處高樓、飯店及存放危險物品的大小型工廠等各類搶救上有疑慮的高風險場所。

過去數十年來，災難搶救及民眾避難上都使用2D平面圖，能掌握資訊太少，缺乏建築物內部立體空間及危險物品存放資訊，如遇上空間配置異動，將衍生搶救及避難風險。

加以紙本圖資攜帶、保存不易，往往未能及時提供第一線搶救人員判讀，救災人員在高溫濃煙的低能見度環境，幾乎盲目衝入火場，暴露在極高風險下執勤。

悲劇不能再重演，消防局透過經濟部工業局專案計畫補助，與業者合作共同研發「建築物3D環景式圖資協防救災平台」，建置建築物內部3D環景式圖資，整合空拍及既有圖資，將建物內部配置、消防設備、危險物品存放處的重要資訊，以立體化方式呈現，協助消防救災時精確地掌握關鍵資訊，有效進行救災布署及人命搜救作業。

消防局表示，未來將以此為基礎發展室內定位系統，輔助指揮官即刻派員、循線救援，協助每位消防員平安步出火場。並逐步將這項技術推廣到全縣旅館飯店、大型展場、商場與危險物品工廠等有搶救疑慮場所，可望提升避難逃生效率及大幅降低救災風險。

屏東縣政府 建築 消防員

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