快訊

SOGO案羈押立委第一人 陳超明500萬交保

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅神爆屏東堆肥場汙染縣府吃案 屏縣：3年開罰近140萬元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供

宅神朱學恒在臉書提到，有網友向他爆料，信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠），跟一間「議員經營」的堆肥廠財夯長期產生惡臭汙染，當地熱心民眾檢舉幾百通電話都沒用，去陳情時縣長秘書還當面說，來這麼多次，直接去告縣府比較快等語，屏東縣府環保局說，針對財夯堆肥場，縣府三年來開罰33張罰單，裁處金額137萬6200元。

宅神朱學恒在臉書提到，網友向他爆料內容，信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠）跟一間議員經營的堆肥場長期產生惡臭汙染，熱心民眾檢舉幾百通電話都沒用，去縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用，縣長秘書還當面說，你們都來那麼多次了，直接告縣府比較快，真的很扯，都沒有這一位熱心民眾檢舉一通馬上去稽查縣府，效率好高啊！

遭點名議員經營的堆肥場，是屏東縣的財夯公司，這名議員是王景山，他說，他不是大股東，也不是頭家，只是18％的小股東，改天要把這個股份釋出了，「燒到厝尾」。他說，公司是處理台北市、新北市、高雄市的生廚餘，蔬果殘渣，簡單發酵、有機肥。

屏東縣府環保局稽查科長伍展沛說，財夯從2017年到現在，每年都有接獲幾10件民眾檢舉案件，都會派人查處，也列為重大專案，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。

環保局指出，財夯是合法設立堆肥場，堆肥製作過程中，比較有汙染情況是異味問題，果菜殘渣在腐熟過程中，會產生酸臭味。環保局採取稽查、輔導並進，環保局長顏幸苑強調，不會因為對方是議員而受到影響，一切依法行政。

對於網友指稱，縣長秘書要他們去提告縣府比較快，屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，沒聽說這件事，也相信秘書不會這麼說。

屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣府環保局指出，針對財夯公司，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。圖／屏縣府環保局提供

屏東縣

延伸閱讀

陳柏惟被鎖喉退場 顏寬恒：把國民黨立委都打死又如何

皇家傳承牛肉麵遭連環檢舉 宅神揭手段「專業又熱心」

蕭美琴致電拜登顧問被洗版 宅神：綠辣台派轉不來？

萊牛風波蘇貞昌道歉 宅神酸：兒子店被洗版 找爸道歉？

相關新聞

宅神爆屏東堆肥場汙染縣府吃案 屏縣：3年開罰近140萬元

宅神朱學恒在臉書提到，有網友向他爆料，信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠），跟一間「議員經營」的堆肥廠財夯長期產生...

國軍、警方派人搜索二戰石頭營遺跡 共發現13枚未爆彈

屏東枋寮二戰石頭營遺跡，日前有民眾發現未爆彈，引發當地居民恐慌與外界熱議，警方也在接獲通報後，轉介並偕同陸軍第八軍團到場...

金門鹿場老闆贈警鹿茸精一批 讓員警值勤更有檔頭

鹿茸自古以來都是很好的營養補給品，有感於警察工作辛勞，金門縣警察之友會金城辦事處顧問同時也是光前鹿場老闆李鍾靈，昨特別到...

黃捷促成立職棒隊 陳其邁：先爭取一軍賽事再規畫球隊

喜歡並支持棒球運動的高雄市議員黃捷今天在議會質詢時，促高雄市成立自己的職棒球隊。高雄市長陳其邁表示，短期先爭取明年一軍賽...

一件襯衫／4位在各處發光金門囡仔 帶你看見不一樣的島嶼光芒

金門是一座特別的小島，人與人之間的牽絆，是源於同一片土地成長的緊密連結。它所擁有的獨特魅力，令人身處異鄉仍反覆回味咀嚼，是唯有親身體會過才能感受的美麗。

支持身障朋友 屏基採購庇護產品達千萬 獲金展獎表揚

屏東基督教醫院因每年採購庇護產品金額達千萬元以上，勞動部舉辦金展獎，屏基獲得私立單位採購庇護產品績優獎第一名。

1座4億 高雄10運動中心有譜？

高雄市長陳其邁競選市長時開支票「2年內新建10座運動中心」，市議員李眉蓁昨質詢指蓋一座運動中心約需4億，質疑承諾可能是口...

高雄舊有運動場館待整修 錢應花在刀口

前市長陳菊主政時，考量各項主客觀條件，撤回苓雅、小港兩處國民運動中心計畫，財政局坦言資源有限，財源要做最適切配置，既有體...

高雄71期重劃區 73歲婦淚訴遭迫遷

高雄71期重劃區衍生迫遷爭議，73歲婦人李金美昨由台灣土地正義聯盟等團體陪同到市府抗議，淚訴政府強拆民宅，場面火爆。到場...

東港大潭社區 編1.48億改善排水

屏東縣東港鎮大潭社區因地勢低窪，排水設計不佳，每逢大雨就淹水，當地600多戶居民叫苦連天，屏東縣政府與立委周春米持續向中...

高雄跨年雙舞台 點亮高港

高雄市政府今年跨年活動首次跨高雄港第3船渠、採雙舞台的規模進行，南面主舞台在高雄港蓬萊港區，北面在高雄流行音樂中心（高流...

美濃也有棵金城武樹！網友：可以叫「博士樹」

網友在高雄美濃內六寮道路拍下一景，路邊一株樹伴著層層稻浪，驚呼：「美濃也有金城武樹！」金城武樹是台東池上專有名稱，地方人...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

桃園拉拉山1000年紅檜巨木倒伏 步道也中斷

飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。