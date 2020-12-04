宅神爆屏東堆肥場汙染縣府吃案 屏縣：3年開罰近140萬元

宅神朱學恒在臉書提到，有網友向他爆料，信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠），跟一間「議員經營」的堆肥廠財夯長期產生惡臭汙染，當地熱心民眾檢舉幾百通電話都沒用，去陳情時縣長秘書還當面說，來這麼多次，直接去告縣府比較快等語，屏東縣府環保局說，針對財夯堆肥場，縣府三年來開罰33張罰單，裁處金額137萬6200元。

宅神朱學恒在臉書提到，網友向他爆料內容，信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠）跟一間議員經營的堆肥場長期產生惡臭汙染，熱心民眾檢舉幾百通電話都沒用，去縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用，縣長秘書還當面說，你們都來那麼多次了，直接告縣府比較快，真的很扯，都沒有這一位熱心民眾檢舉一通馬上去稽查縣府，效率好高啊！

遭點名議員經營的堆肥場，是屏東縣的財夯公司，這名議員是王景山，他說，他不是大股東，也不是頭家，只是18％的小股東，改天要把這個股份釋出了，「燒到厝尾」。他說，公司是處理台北市、新北市、高雄市的生廚餘，蔬果殘渣，簡單發酵、有機肥。

屏東縣府環保局稽查科長伍展沛說，財夯從2017年到現在，每年都有接獲幾10件民眾檢舉案件，都會派人查處，也列為重大專案，每月都有聯合相關單位稽查，3年來對財夯公司開出33張罰單，金額近140萬元，近5個月的陳情數也下降到個位數。

環保局指出，財夯是合法設立堆肥場，堆肥製作過程中，比較有汙染情況是異味問題，果菜殘渣在腐熟過程中，會產生酸臭味。環保局採取稽查、輔導並進，環保局長顏幸苑強調，不會因為對方是議員而受到影響，一切依法行政。