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國軍、警方派人搜索二戰石頭營遺跡 共發現13枚未爆彈

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝
枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝

屏東枋寮二戰石頭營遺跡，日前有民眾發現未爆彈，引發當地居民恐慌與外界熱議，警方也在接獲通報後，轉介並偕同陸軍第八軍團到場，搜尋該處未爆彈，共發現13枚國造60迫擊砲彈，對此，警方也呼籲民眾發現未爆彈，不可撿拾、挖掘或拆解，應即時通報相關單位協處。

枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，針對11月29日民眾於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測，先由警方以交通錐、連桿及警戒繩劃分並封鎖現場，後交由國軍未爆彈小組及五四工兵群人員展開探測區域。

就先前發現未爆彈位置，國軍採向外延伸半徑50至100公尺的範圍執行探測，由執勤人員穿著全套防爆裝，手持金屬探測器，針對標定區域及週遭產業道路實施地毯式搜查及探測，主要開設3處工作道，進行來回探測。

該處未爆彈搜尋工作，自11月29日到12月初，總共發現13枚未爆的國造60迫擊砲彈，昨天搜尋已未再發現任何未爆彈。對此，枋寮警方呼籲，該處發現的未爆彈生產年代不明，外表鏽蝕且引信斷裂，民眾不可因好奇去撿拾、挖掘或拆解，發現時，應立即通報，也可由警方轉知軍方專業人員移除，以確保安全。

枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝
枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝
枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝
枋寮警分局、陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官及工兵群，於枋寮鄉新開村發現未爆彈的區域，展開範圍探測。記者陳弘逸／翻攝

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