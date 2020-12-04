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電氣水管公會寒冬送暖 捐贈金門扶幼館專款

中央社 / 金門縣4日電

福建省電氣和水管工程工業同業公會今天捐贈金門家扶中心兒童扶幼館建館專款新台幣10萬元，家扶中心表示，目前資金缺口約千萬元，盼各界把握6日愛心園遊會機會，踴躍捐輸。

10萬元善款由金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠代表接受，李根遠表示，電氣公會理事長吳增允和水管公會理事長陳信雄向來支持扶幼工作，值此氣溫陡降之際，兩會聯袂的義舉，讓家扶中心特別感受到社會的溫暖。

李根遠同時指出，家扶中心在金門成立50餘年，幫助過的兒童及家庭數以千計，目前金門地區有380個兒童，每月都透過家扶中心的協助在生活，是一個真正扎根在地方，幫助地方弱勢兒童的民間兒童福利機構，感謝在地民眾幫忙，才能讓弱勢的兒童能有成長的機會。

吳增允代表全體成員表示，在了解金門家扶中心扶幼館籌款面臨艱困，兩公會決定共同捐贈，希望拋磚引玉，邀請地方的人民團體或協會，一齊來幫助家扶中心興建兒童扶幼館，對社會福利工作盡一分心力。

家扶中心主任李桂平說，位於金寧鄉環島北路的兒童扶幼館，目前硬體的水泥工程已將接近完工，預計年底將驗收工程營造部分。他說，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，影響金門各級產業甚巨，連帶波及各個社福機構的籌款工作。扶幼館興建經費尚不足千萬元，期待地方團體和協會，以及成功的企業家鼎力相助。

家扶中心預計6日在金馬聯合服務中心舉辦「家的希望有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，李桂平期盼能募得150萬到200萬元善款。

家扶中心 金門

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