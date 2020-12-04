黃之鋒等人遭判刑 陳其邁憂香港民主現況

前「香港眾志」成員黃之鋒等人近日遭法院判刑，黎智英也被以詐騙罪起訴。高雄市長陳其邁今天也為港人的人權跟民主現況感到擔憂，要以「KH撐HK」，堅定照顧在台港人。

香港眾志前秘書長黃之鋒因觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，2日被法庭判處入獄13個半月；同案被告的眾志前主席林朗彥入獄7個月，成員周庭入獄10個月。香港壹傳媒集團主席黎智英隨後也遭警方以詐騙罪起訴，且未能獲准交保外出。

陳其邁上午出席市政總質詢，在接受聯訪表示，黎智英、黃之鋒被逮並面對司法追訴，為他們的人權跟香港民主現況感到擔憂。他重申，高雄撐香港的民主自由，他不僅要給予承諾，也堅定執行照顧港人生活的相關工作，配合港人來台規定，提供單一窗口的即時服務，協助就業、就學。

另外，桃園市長鄭文燦今天造訪高雄，被媒體詢問桃高密切交流是否有政治聯想。陳其邁表示，桃園正在推動亞洲矽谷，高雄則在發展5G AIoT園區，雙方互相交流經驗，會有很多合作機會；城市交流是不分黨派，像捐贈口罩就是跟國際分享台灣防疫經驗，能幫忙都該做。